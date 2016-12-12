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Елена Малкова
24 Марта, 2017 20:31
В Казани ожидаются метели
Казань, 24 Марта - DIXINEWS.
Синоптики предупреждают жителей Татарстана о метели и сильном ветре в эти выходные, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ночью и днем 25 марта в Республике Татарстан синоптики прогнозируют кратковременную метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее и сильный юго-западный ветер порывами до 18 м/с.
В выходные на территории региона ночью будет морозно, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Температура воздуха опустится до 7 градусов мороза. Днем 26 и 27 марта воздух прогреется до 3 градусов выше нуля, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
В столице республики ночью 25 марта ожидается снег, минимальная температура воздуха опустится до 2 градусов ниже нуля. На дорогах ожидается гололедица. Днем в Казани будет облачно, ожидаются мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха достигнет 5 градусов тепла.
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