Общество

Елена Малкова
24 Марта, 2017 20:31

В Казани ожидаются метели

Синоптики предупреждают о метели и сильном ветре.
Источник фото: molva33.ru
Казань, 24 Марта - DIXINEWS.

Синоптики предупреждают жителей Татарстана о метели и сильном ветре в эти выходные, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ночью и днем 25 марта в Республике Татарстан синоптики прогнозируют кратковременную метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее и сильный юго-западный ветер порывами до 18 м/с.

В выходные на территории региона ночью будет морозно, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Температура воздуха опустится до 7 градусов мороза. Днем 26 и 27 марта воздух прогреется до 3 градусов выше нуля, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

В столице республики ночью 25 марта ожидается снег, минимальная температура воздуха опустится до 2 градусов ниже нуля. На дорогах ожидается гололедица. Днем в Казани будет облачно, ожидаются мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха достигнет 5 градусов тепла.

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