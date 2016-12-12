В Казани ожидаются метели

Синоптики предупреждают жителей Татарстана о метели и сильном ветре в эти выходные, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ночью и днем 25 марта в Республике Татарстан синоптики прогнозируют кратковременную метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее и сильный юго-западный ветер порывами до 18 м/с.

В выходные на территории региона ночью будет морозно, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Температура воздуха опустится до 7 градусов мороза. Днем 26 и 27 марта воздух прогреется до 3 градусов выше нуля, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

В столице республики ночью 25 марта ожидается снег, минимальная температура воздуха опустится до 2 градусов ниже нуля. На дорогах ожидается гололедица. Днем в Казани будет облачно, ожидаются мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха достигнет 5 градусов тепла.