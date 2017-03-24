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Елена Малкова
24 Марта, 2017 20:04
Сторонникам Навального отказали в проведении митинга в Екатеринбурге
Екатеринбург, 24 Марта - DIXINEWS.
Власти Свердловской области отказали сторонникам Алексея Навального в проведении митинга в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс».
Как стало известно источнику, Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск представителей избирательного штаба оппозиционера А.Навального к министерству общественной безопасности Свердловской области в связи с отказом в проведении митинга.
В официальной группе мероприятия в соцсети "Вконтакте" есть информация, что организаторы планировали проведение митинга против коррупции и за права человека 26 марта на площади Труда в уральской столице. Они заявили порядка 80 участников.
Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало сторонникам А.Навального в проведении митинга. В ответе ведомства сообщается, что цель мероприятия нарушает Конституцию РФ.
После этого организаторы обратились в суд для отмены запрета властей на проведение митинга.
По информации источника, заявки на проведение митингов сторонниками А.Навального были поданы в более чем 50 городах страны.
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