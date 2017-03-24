Сторонникам Навального отказали в проведении митинга в Екатеринбурге

Власти Свердловской области отказали сторонникам Алексея Навального в проведении митинга в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс».

Как стало известно источнику, Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск представителей избирательного штаба оппозиционера А.Навального к министерству общественной безопасности Свердловской области в связи с отказом в проведении митинга.

В официальной группе мероприятия в соцсети "Вконтакте" есть информация, что организаторы планировали проведение митинга против коррупции и за права человека 26 марта на площади Труда в уральской столице. Они заявили порядка 80 участников.

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало сторонникам А.Навального в проведении митинга. В ответе ведомства сообщается, что цель мероприятия нарушает Конституцию РФ.

После этого организаторы обратились в суд для отмены запрета властей на проведение митинга.

По информации источника, заявки на проведение митингов сторонниками А.Навального были поданы в более чем 50 городах страны.