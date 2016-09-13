Роботы Promobot впервые появились в Испании

На этой неделе автономные сервисные роботы пермской компании Promobot впервые продемонстрировали свои способности испанской публике.

Роботы модели Promobot v.2, которых назвали Itsaso и Ainara, теперь работают в головном офисе электросетевой компании Iberdrola в Бильбао. Они приветствуют посетителей, знакомятся и общаются с ними, транслируют промо-материалы о компании и фотографируют всех желающих.

“Роботы Promobot стали у нас настоящей сенсацией. Они прекрасно справлялись со своими задачами, и в отличие от конкурентов, отвечали на все вопросы посетителей, распознавали и запоминали лица и рассказывали о работе нашей компании. Роботы, которых мы использовали на мероприятиях в прошлом году - просто игрушки по сравнению с Promobot”, - отметил партнер Promobot в Испании Пабло Медрано (Pablo Medrano).

“Успехи роботов Promobot в Испании в очередной раз показали, что роботы уже способны заменить людей в определенных областях. Они трудятся по всему миру в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов и способны увеличить финансовые показатели компаний, качество сервиса и лояльность клиентов”, - добавил председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков.

Напомним, что уже вышла третья версия робота-консультанта Promobot V.3, который стал более подвижным, научился общаться с несколькими людьми одновременно и самостоятельно подбирать релевантные ответы на вопросы, используя технологии нейросетей.