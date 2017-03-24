Челябинск поддержит акцию «Час Земли»

Всероссийская акция «Час Земли» пройдет 25 марта в Челябинске.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот день с 20-30 до 21-30 в Челябинске отключат праздничную иллюминацию, архитектурную подсветку здания городской администрации, храма Александра Невского, Публичной библиотеки, дома № 61 по проспекту Ленина, декоративное освещение сквера перед Театром драмы имени Наума Орлова и сквера у памятника Курчатову.

Наружное уличное освещение города в целях безопасности отключаться не будет.

Присоединиться к акции также приглашаются предприятия и жители города.

Всероссийская акция «Час Земли» проводится с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды. Нынче акция проходит в Год экологии. В рамках проекта Всемирный фонд природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час. В это же время отключается подсветка самых известных достопримечательностей мира. Организаторы акции в РФ – Министерство природы России и WWF России.