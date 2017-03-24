Главгосэкспертиза одобрила проект строительства и реконструкции порта Евпатории

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

"По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Работы по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры морского порта Евпатории пройдут в три этапа, в рамках которых будут реконструированы пассажирские пирсы «Сад Караева», «Парк Фрунзе» и «Новый пляж».

Пирс «Сад Караева», участок которого длиной 98 метров находится в аварийном состоянии, демонтируется полностью. Вместо него будет построен новый в виде свайной эстакады. Что касается причалов «Парк Фрунзе» и «Новый пляж», то здесь будут заменены разрушившиеся сваи, отбойные устройства, покрытие пирса и плиты ростверка. Проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает, что в ходе работ будут также реконструированы причальные части пирсов и заменены все швартовые устройства для обеспечения швартовки пассажирских судов. Также будет установлена современная система наружного освещения. При этом демонтированные металлические конструкции будут переданы на переработку, а железобетонные - на утилизацию.

Для обеспечения безопасного передвижения и доступа маломобильных групп граждан к местам посадки и высадки пассажиров будут построены односторонние пандусы, пирсы по всей их длине оградят высокими перилами, а швартовые устройства окрасят в яркие цвета. Специально для людей, страдающих нарушениями зрения, на причалах установят столбики с тактильными информационными табличками.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Евпатории проводится в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».