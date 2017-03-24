Экономика

Елена Малкова
24 Марта, 2017 08:56

В Уфе продолжат ремонт улицы Авроры

Ул. Aвроры.
Источник фото: ufa.3goroda.ru
Омск, 24 Марта - DIXINEWS.

В Уфе в нынешнем строительном сезоне в рамках федерального финансирования запланировано выполнить ремонт 29 участков улично-дорожной сети.

Общая протяженность участков - 60 километров. Общая площадь объектов - более 1 млн квадратных метров.

Для удобства горожан в ближайшее время будет разработана и запущена интерактивная карта ремонта дорожного полотна. Соответствующее поручение дал глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

29 участков улично-дорожной сети – это не весь перечень объектов, которые будут отремонтированы этим летом. Есть так называемые переходящие объекты, ремонт которых стартовал в 2016 году, а в этом году будет продолжен. Один из таких объектов – улица Авроры. Ремонт данного объекта планируется провести на участке от улицы Обской до АЗС.

Сейчас на данном участке УДС имеются многочисленные разрушения дорожного полотна. Для обеспечения безопасного проезда транспорта в межсезонье принимаются временные меры по засыпке проблемных мест щебнем.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Крыму будет построен новый порт
В Омске запустят муниципальный асфальтовый завод
Подведены промежуточные итоги ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы»

В WikiLeaks рассказали, как ЦРУ взламывает "айфоны" и "макбуки"
Еще одна партия нелегальных мигрантов из Африки нашла свою гибель в Средиземном море
В Польше вспыхнули протесты из за тысяч украинских мигрантов
В Самарской области уничтожают целые пологовья свиней, зараженных африканской чумой
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму будет построен новый порт
Челябинск, 24 Марта, 10:58.
Челябинск поддержит акцию «Час Земли»
Крым, 24 Марта, 10:37.
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства и реконструкции порта Евпатории
Омск, 24 Марта, 08:56.
В Уфе продолжат ремонт улицы Авроры
Омск, 24 Марта, 08:24.
В Омске запустят муниципальный асфальтовый завод
Россия, Москва, 24 Марта, 07:31.
Подведены промежуточные итоги ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы»
Новосибирск, 23 Марта, 18:06.
Новосибирскому метрополитену назначили временного руководителя
Москва, 23 Марта, 17:05.
В России 923,6 тысяч официально зарегистрированных безработных
Москва, 23 Марта, 15:52.
30-летнюю гражданку задержали в Шереметьево при попытки ввоза драгоценностей
Россия, Москва, 23 Марта, 15:52.
АРЧК ДВ объявляет о запуске конкурса идей «Дальневосточный гектар»
Москва, 23 Марта, 14:10.
Гражданские активисты Москвы обсудят нарушение своих прав
Красноярск, 23 Марта, 13:59.
В Красноярском крае проверили готовность к прохождению предстоящего паводка
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия