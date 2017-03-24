В Уфе продолжат ремонт улицы Авроры

В Уфе в нынешнем строительном сезоне в рамках федерального финансирования запланировано выполнить ремонт 29 участков улично-дорожной сети.

Общая протяженность участков - 60 километров. Общая площадь объектов - более 1 млн квадратных метров.

Для удобства горожан в ближайшее время будет разработана и запущена интерактивная карта ремонта дорожного полотна. Соответствующее поручение дал глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

29 участков улично-дорожной сети – это не весь перечень объектов, которые будут отремонтированы этим летом. Есть так называемые переходящие объекты, ремонт которых стартовал в 2016 году, а в этом году будет продолжен. Один из таких объектов – улица Авроры. Ремонт данного объекта планируется провести на участке от улицы Обской до АЗС.

Сейчас на данном участке УДС имеются многочисленные разрушения дорожного полотна. Для обеспечения безопасного проезда транспорта в межсезонье принимаются временные меры по засыпке проблемных мест щебнем.