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Елена Малкова
24 Марта, 2017 08:24
В Омске запустят муниципальный асфальтовый завод
Омск, 24 Марта - DIXINEWS.
По решению главы Омска Вячеслава Двораковского предприятие заработает с 27 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
Запуск муниципального завода даст возможность дорожным службам города при выполнении аварийно-восстановительного ремонта применять горячий асфальт на просохших участках улично-дорожной сети.
Подготовка к запуску производства на асфальтовом заводе в Советском округе уже началась и будет завершена в установленный срок.
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Омска согласно поручению главы города планирует обеспечить выпуск асфальто-бетонной смеси с 27 марта.
Об этом доложил сегодня Вячеславу Двораковскому первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.
Как сообщил Сергей Фролов, в настоящее время ремонт проводится с использованием инертных материалов, в том числе гранулята, и методом обратной пропитки. Эти работы осуществляет «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Так приведено в порядок более двух тысяч квадратных метров дорог. По мнению Сергея Фролова, запуск асфальтового завода позволит увеличить как темпы, так и качество ремонтных работ.
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