Экономика

Елена Малкова
24 Марта, 2017 08:24

В Омске запустят муниципальный асфальтовый завод

Асфальтовый завод.
Источник фото: vipbrus.ru
Омск, 24 Марта - DIXINEWS.

По решению главы Омска Вячеслава Двораковского предприятие заработает с 27 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Запуск муниципального завода даст возможность дорожным службам города при выполнении аварийно-восстановительного ремонта применять горячий асфальт на просохших участках улично-дорожной сети.

Подготовка к запуску производства на асфальтовом заводе в Советском округе уже началась и будет завершена в установленный срок.

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Омска согласно поручению главы города планирует обеспечить выпуск асфальто-бетонной смеси с 27 марта.

Об этом доложил сегодня Вячеславу Двораковскому первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

Как сообщил Сергей Фролов, в настоящее время ремонт проводится с использованием инертных материалов, в том числе гранулята, и методом обратной пропитки. Эти работы осуществляет «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Так приведено в порядок более двух тысяч квадратных метров дорог. По мнению Сергея Фролова, запуск асфальтового завода позволит увеличить как темпы, так и качество ремонтных работ.

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