Подведены промежуточные итоги программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы»

23 марта под руководством Первого заместителя Министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова и с участием заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия Алихана Цечоева, а также представителей федеральных органов исполнительной власти, состоялось рабочее совещание по вопросу организации выездного мероприятия в Республику Ингушетия для подведения итогов выполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».

Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов напомнил представителям отраслевых министерств о необходимости подготовки итогового доклада в Правительство РФ о реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».

«Перед нами сейчас стоит задача совместно подготовить максимально полный и информативный доклад Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву о том, что было сделано за 6 лет реализации федеральной целевой программы и отчитаться о завершении всех мероприятий. Для этого предлагаю представителям всех министерств, ответственных за реализацию проектов, лично посетить завершенные объекты и подготовить объективные заключения», - подчеркнул Одес Байсултанов.

Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия Алихан Цечоев в свою очередь заявил, что республика окажет необходимое содействие в проведении этой работы.

Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов также сообщил о проведении 30 марта в Республике Ингушетия выездного совещания по вопросу подведения итогов реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы» и пригласил представителей федеральных отраслевых ведомств принять участие.

«Нам необходимо совместно дать объективную оценку эффективности использования федеральных средств за весь период реализации ФЦП Ингушетия», - заключил Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

В рамках мероприятий Федеральной целевой программы за период с 2010 по 2016 годы было реализовано строительство 103 объектов капитального строительства в сфере образования, здравоохранения, жилья, а также промышленности, сельского хозяйства и энергетики.