Общество

Елена Малкова
23 Марта, 2017 18:06

Новосибирскому метрополитену назначили временного руководителя

Новосибирский метрополитен.
Источник фото: nsknews.info
Новосибирск, 23 Марта - DIXINEWS.

Исполняющим обязанности начальника новосибирского метрополитена назначен Михаил Сидоров.

Как сообщают «Новосибирские новости», до этого он занимал должность заместителя главного инженера.

Новое назначение состоялось в связи с увольнением бывшего начальника Андрея Ксензова. Причиной увольнения, как уточняет источник, послужили необоснованные самовольные надбавки к собственной зарплате.

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