Новосибирскому метрополитену назначили временного руководителя

Исполняющим обязанности начальника новосибирского метрополитена назначен Михаил Сидоров.

Как сообщают «Новосибирские новости», до этого он занимал должность заместителя главного инженера.

Новое назначение состоялось в связи с увольнением бывшего начальника Андрея Ксензова. Причиной увольнения, как уточняет источник, послужили необоснованные самовольные надбавки к собственной зарплате.