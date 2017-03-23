|
Елена Малкова
23 Марта, 2017 18:06
Новосибирскому метрополитену назначили временного руководителя
Новосибирск, 23 Марта - DIXINEWS.
Исполняющим обязанности начальника новосибирского метрополитена назначен Михаил Сидоров.
Как сообщают «Новосибирские новости», до этого он занимал должность заместителя главного инженера.
Новое назначение состоялось в связи с увольнением бывшего начальника Андрея Ксензова. Причиной увольнения, как уточняет источник, послужили необоснованные самовольные надбавки к собственной зарплате.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия