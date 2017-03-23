В России 923,6 тыс. официально зарегистрированных безработных - Минтруд России

Минтруд России опубликовал результаты мониторинга рынка труда в субъектах Российской Федерации.

Он базируется на информации, которая представлена работодателями.

«С 9 по 15 марта 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,3 % и составила 923 615 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 071 826 человек», - говорится в сообщении.

«В 53 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в г. Севастополе и Кабардино-Балкарской Республике. В Пензенской, Новосибирской, Новгородской, Брянской областях и Удмуртской Республике численность безработных не изменилась», - резюмируют специалисты Минтруд России.

В то же время, на 15 марта этого года число вакансий, которые заявлены работодателями и помещены в базу данных органов службы занятости, составляет около 1,3 млн единиц.