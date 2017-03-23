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Алексей Мирный
23 Марта, 2017 17:05
В России 923,6 тыс. официально зарегистрированных безработных - Минтруд России
Москва, 23 Марта - DIXINEWS.
Минтруд России опубликовал результаты мониторинга рынка труда в субъектах Российской Федерации.
Он базируется на информации, которая представлена работодателями.
«С 9 по 15 марта 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,3 % и составила 923 615 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 071 826 человек», - говорится в сообщении.
«В 53 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в г. Севастополе и Кабардино-Балкарской Республике. В Пензенской, Новосибирской, Новгородской, Брянской областях и Удмуртской Республике численность безработных не изменилась», - резюмируют специалисты Минтруд России.
В то же время, на 15 марта этого года число вакансий, которые заявлены работодателями и помещены в базу данных органов службы занятости, составляет около 1,3 млн единиц.
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