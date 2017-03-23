Происшествия

Алексей Мирный
23 Марта, 2017 15:52

30-летнюю гражданку задержали в Шереметьево при попытки ввоза драгоценностей

Таможенная служба в аэропорту.
Источник фото: customs-tv.ru
Москва, 23 Марта - DIXINEWS.

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконный ввоз крупной партии дорогостоящих часов и ювелирных изделий известных брендов.

30-летняя гражданка прибывшая авиарейсом из Парижа в подмосковный аэропорт Шереметьево, проследовала по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В ходе таможенного досмотра багажа и ручной клади были выявлены наручные часы известных марок «Franck Muller», «Hublot», «Chanel» и др., аксессуары к часам, ювелирные изделия «Tiffany», «Van Cleef & Arpels», «Boucheron», в фирменной упаковке, общим количеством 28 изделий. Позже выяснилось, что пассажирка пыталась скрыть от инспектора чек на часы «Franck Muller»стоимостью более 3 500 000 млн рублей. Причину сокрытия объяснить не смогла.

Для определения реальной стоимости незадекларированные товары направлены на товароведческую экспертизу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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