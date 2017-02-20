Общество

Елена Малкова
23 Марта, 2017 15:52

АРЧК ДВ объявляет о запуске конкурса идей «Дальневосточный гектар»

Источник фото: надальнийвосток.рф
Россия, Москва, 23 Марта - DIXINEWS.

23 марта 2017 года стартовал конкурс на лучшую идею по использованию земельных участков, полученных по программе «Дальневосточный гектар».

Инициатором всероссийского конкурса выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) при поддержке Минвостокразвития России и Общественного совета Минвостокразвития России.

Победители конкурса идей получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме.

«АРЧК ДВ уже второй раз проводит Конкурс идей - в прошлом году экспертную оценку прошли более 500 работ, некоторые из которых стали основой для составления типовых бизнес-планов, которые сегодня доступны каждому гражданину на сайте Агентства», - рассказал Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков. «Наша цель – выявить и продвигать лучшие идеи по использованию «дальневосточного гектара».

На Конкурс идей 2017 года работы принимаются по номинациям:
∙ Малоэтажное жилищное строительство
∙ Сельское хозяйство
∙ Туризм и рекреация
∙ Инновационные/технологичные решения
∙ Экологическая и социально ориентированная деятельность
. Поселения

Победителей ждут именные сертификаты и ценные подарки от партнеров конкурса. Так, Всемирный фонд дикой природы поддержит номинацию по экологической и социальной деятельности специальным грантом, а компания «Дубль Дом» предоставит победителям сразу нескольких номинаций сертификаты на покупку дома. Инвестиционная компания «КРЭСКО Финанс» в качестве приза для номинации по инновационным и технологическим решениям приготовила современный квадрокоптер, а «Росстройконсалтинг» поможет победителям разработать бизнес-модель или товарный знак.

С положением о Конкурсе идей и призами по номинациям можно ознакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конкурсные заявки принимаются через форму, размещенную по адресу http://hcfe.ru/contest/. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования, чтобы не ограничивать творческий подход авторов идей.

Напоминаем, Конкурс идей проводится в целях популяризации программы «Дальневосточный гектар», разработанной Минвостокразвития России в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Государственная программа предоставляет каждому гражданину России право на получение земельного участка, площадью до 1 га, на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России.

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