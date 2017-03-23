Гражданские активисты Москвы обсудят нарушение своих прав

24 марта в Москве пройдет круглый стол «Проблемы жителей Москвы по вопросам защиты нарушенных прав в социальной, экологической и экономической сферах».

Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан. Модератор мероприятия – Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ Георгий Федоров.

По словам руководства Комиссии, поводом для организации мероприятия стали частые обращения граждан. «В Общественную палату РФ массово поступают обращения жителей г. Москвы с жалобами на нарушения их прав и законных интересов в различных сферах: социальной, экологической, экономической. Это нарушения прав владельцев гаражей в связи с их массовым сносом, размещение экологически вредных производств на территории Москвы, уничтожение парков, нецелевое использование территорий стадионов, ведение точечной застройки без проведения общественных слушаний и согласования строительства с жителями района», - поясняют в пресс-службе ОП РФ.

Как отмечают организаторы: «В этой связи необходимо обсуждение путей решения проблем жителей Москвы с участием представителей инициативных групп и органов местного самоуправления».