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Елена Малкова
23 Марта, 2017 13:59
В Красноярском крае проверили готовность к прохождению предстоящего паводка
Красноярск, 23 Марта - DIXINEWS.
Председатель Правительства Красноярского края Виктор Томенко проверил готовность техники и личного состава спасателей к прохождению паводка.
Первая оперативная группа спасателей для координации работы при прохождении предстоящего паводка отправится в южные районы региона 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Остальные оперативные группы спасателей займут свои посты в западных, восточных и северных районах в апреле.
Об этом сегодня доложили председателю правительства края Виктору Томенко. Глава краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС оценил готовность оборудования, техники и личного состава к выполнению мероприятий в период половодья.
Первая волна паводков на территории края прогнозируется с 1 по 30 апреля, когда начнется активное таяние снега и будут вскрываться малые реки. Вторая волна паводков по прогнозам пройдет с 20 апреля по 10 июня, в это время установится теплая температура в предгорных и горно-таежных районах Саян и вскроются крупные реки.
В период прохождения паводковых вод в районах края будут работать несколько оперативных групп спасателей. Каждое подразделение оснащено техникой, оборудованием, плавсредствами, средствами связи, всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.
"Всё, что нужно, у спасателей есть, все подготовительные мероприятия проведены, финансовые резервы предусмотрены. Теперь главное – принимать оперативные решения на месте, контролировать ситуацию, чтобы обеспечить безопасность населения", – отметил Виктор Томенко.
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