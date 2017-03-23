В Красноярском крае проверили готовность к прохождению предстоящего паводка

Председатель Правительства Красноярского края Виктор Томенко проверил готовность техники и личного состава спасателей к прохождению паводка.

Первая оперативная группа спасателей для координации работы при прохождении предстоящего паводка отправится в южные районы региона 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Остальные оперативные группы спасателей займут свои посты в западных, восточных и северных районах в апреле.

Об этом сегодня доложили председателю правительства края Виктору Томенко. Глава краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС оценил готовность оборудования, техники и личного состава к выполнению мероприятий в период половодья.

Первая волна паводков на территории края прогнозируется с 1 по 30 апреля, когда начнется активное таяние снега и будут вскрываться малые реки. Вторая волна паводков по прогнозам пройдет с 20 апреля по 10 июня, в это время установится теплая температура в предгорных и горно-таежных районах Саян и вскроются крупные реки.

В период прохождения паводковых вод в районах края будут работать несколько оперативных групп спасателей. Каждое подразделение оснащено техникой, оборудованием, плавсредствами, средствами связи, всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.

"Всё, что нужно, у спасателей есть, все подготовительные мероприятия проведены, финансовые резервы предусмотрены. Теперь главное – принимать оперативные решения на месте, контролировать ситуацию, чтобы обеспечить безопасность населения", – отметил Виктор Томенко.