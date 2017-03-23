Минэнерго намерено предотвратить воровство электричества благодаря «умным» счетчикам

Министерство энергетики предложило перейти уже с июля следующего года на интеллектуальный учет электроэнергии и внедрить технологию smart metering.

А это значит запретить пользователям ставить не современные счетчики, которые народные умельцы научились обманывать с помощью различные устройств.

Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор полагает, что пользователи скептически отнесутся к этой идее, так как расходы на массовое внедрение этих «умных» электросчетчиков могут не быть включенными в тарифы.

«Сегодня у Минэнерго нет концепции: они просто высказывают такой вариант, который принесет пользу. Но нет общего видения, кто может ставить, имеют ли право на жизнь старые счетчики и до какого времени они могут служить. Учитывая, что периода ликвидации счетчика не существует, возникает вопрос, на каком основании можно заставить кого-то ставить новый счетчик. Ни один собственник на это не пойдет. Включить это в общее имущество тоже нельзя, потому что это имущество собственников или нанимателей», - отметил он.

Напомним, что вопрос о замене электросчетчиков и модернизации электросети возникает из-за неуменьшающихся фактов воровства электричества. Особенно это актуально в регионах. Общественная Палата РФ постоянно подключается к обсуждению данного вопроса.