Выставки

Алексей Мирный
23 Марта, 2017 13:27

В Москве проходит выставка о традиционных узорах Узбекистана

Узбекский национальный костюм
Источник фото: mkrf.ru
Москва, 23 Марта - DIXINEWS.

Выставка «Когда цветёт гранат. Хранители традиций Узбекистана», которая рассказывает о культурно-художественном и историческом наследии Узбекистана, проходит в Музейно-выставочном центре «Музей моды» в Москве.

В экспозиции представлены произведения пяти мастеров, «хранителей» традиций этой страны: керамики, искусства вышивания, создания традиционных костюмов и тканей. Творчество многих из них широко известно в мире, но впервые показано в Москве.

«Каждый из участников выставки представляет отдельный уголок Узбекистана и его уникальную культуру», - рассказывают о выставке ее организаторы.

Основным мотивом экспозиции является гранат - символ семьи, богатства и процветания, его образ используется в вышивке, керамике, переплетении нитей. Главная идея выставки - продемонстрировать художественную взаимосвязь искусств и ремёсел Узбекистана из поколения в поколение.

В рамках выставки проходят лекции и мастер-классы, на которых посетители могут узнать о деталях традиционных узбекских костюмов, технологиях производства тканей, техниках росписи шёлка и керамики.

Выставка продлится до 4 апреля 2017 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года
В Питере открылась интерактивная экспозиция «Живые системы»
В Новосибирск привезли ядовитых лягушек со всего мира

В Александровске обрушилась крыша жилого дома
Алена Апина сыграла "Девушку Бонда"
В Лондоне после теракта усилены меры безопасности
Фиктивные браки. Россиянки массово продаются мигрантам
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гражданские активисты Москвы обсудят нарушение своих прав
Красноярск, 23 Марта, 13:59.
В Красноярском крае проверили готовность к прохождению предстоящего паводка
Москва, 23 Марта, 13:53.
Минэнерго намерено предотвратить воровство электричества благодаря «умным» счетчикам
Москва, 23 Марта, 13:27.
В Москве проходит выставка о традиционных узорах Узбекистана
Москва, 23 Марта, 13:17.
В Москве по программе мэра отреставрировано 773 культурных объекта
Москва, 23 Марта, 11:52.
Эксперты РЭУ: реформа банковского сектора вернет доверие россиян
Казань, 23 Марта, 11:25.
Жители Татарстана могут отправиться в экспедицию на острова Финского залива
Екатеринбург, 23 Марта, 10:50.
В Екатеринбурге улица Библиотечная закроется на три месяца
Краснокамск, 23 Марта, 10:20.
Игорь Цветков провел ряд рабочих встреч на предприятиях Краснокамского района
Чувашская Республика (Чувашия), 23 Марта, 10:12.
Жителям Республики Чувашия предложат работу на Дальнем Востоке
Челябинск, 23 Марта, 09:22.
На дороги Челябинской области направят более 10 млрд рублей
Уфа, 23 Марта, 07:19.
Уфа и Сочи заключили Соглашение о дружбе и сотрудничестве
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия