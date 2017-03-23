В Москве проходит выставка о традиционных узорах Узбекистана

Выставка «Когда цветёт гранат. Хранители традиций Узбекистана», которая рассказывает о культурно-художественном и историческом наследии Узбекистана, проходит в Музейно-выставочном центре «Музей моды» в Москве.

В экспозиции представлены произведения пяти мастеров, «хранителей» традиций этой страны: керамики, искусства вышивания, создания традиционных костюмов и тканей. Творчество многих из них широко известно в мире, но впервые показано в Москве.

«Каждый из участников выставки представляет отдельный уголок Узбекистана и его уникальную культуру», - рассказывают о выставке ее организаторы.

Основным мотивом экспозиции является гранат - символ семьи, богатства и процветания, его образ используется в вышивке, керамике, переплетении нитей. Главная идея выставки - продемонстрировать художественную взаимосвязь искусств и ремёсел Узбекистана из поколения в поколение.

В рамках выставки проходят лекции и мастер-классы, на которых посетители могут узнать о деталях традиционных узбекских костюмов, технологиях производства тканей, техниках росписи шёлка и керамики.

Выставка продлится до 4 апреля 2017 года.