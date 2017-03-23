В Москве по программе мэра отреставрировано 773 культурных объекта

Сегодня, 23 марта Сергей Собянин подвёл итоги реставрации жилого дом Н.П. Баулина - памятника архитектуры на Николоямской улице.

Также он вручил именное звание «Почетный реставратор города Москвы» трём лучшим специалистам в реставрационной отрасли.

«Москва реализует одну из крупнейших в мире программ возрождения памятников культурного наследия. За 6 лет было отреставрировано 773 объекта.

Отрадно, что с каждым годом всё больше меценатов, неравнодушных к истории нашего города, вкладывают свои средства в реставрацию памятников. Так, в 2016 году более половины объектов, завершённых реставрацией, были профинансированы частными инвесторами. Часть из них – по программе льготной аренды "1 рубль за кв.м", которая предназначена для восстановления зданий, находящихся в аварийном состоянии.

Всего по программе "1 рубль за кв.м" частному бизнесу были сданы в аренду 19 памятников. На 8 из них – реставрация уже завершена. Например, здесь, в доме купца Николая Баулина на Николоямской улице», – отметил мэр Москвы.

Отметим, что в минувшем году 53% памятников архитектуры было отреставрировано за счет частных инвесторов.