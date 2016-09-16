Эксперты РЭУ: реформа банковского сектора вернет доверие россиян

Каждый месяц Банк России лишает лицензий региональные и федеральные кредитные организации. И, несмотря на то, что статистика демонстрирует тренд на стабилизацию банковской системы, увеличения количества вкладов не происходит.

По словам доцента кафедры банковского дела Дениса Домащенко, «краткосрочность большинства банковских депозитов и частые отзывы лицензий у организаций приводят к росту недоверия населения к финансовым институтам и провоцируют хаотичные изменения в объемах депозитов».

По мнению эксперта, с одной стороны, снижение процентных ставок у флагманов банковской системы провоцирует тех, кто хочет найти наиболее доходные предложения, на поиск более привлекательных с финансовой точки зрения вариантов у средних и мелких организаций. С другой стороны, слухи о проблемах в банковской отрасли не способствуют стабилизации депозитной динамики.

Это привело к тому, что в 19 банках размер привлеченных средств вырос за год более чем в 2 раза, однако в 33 банках объем вкладов физических лиц снизился на 50%. Такие процессы не позволяют рассматривать банковскую систему РФ как устойчивую и надежную за пределами первой десятки кредитных организаций. Напомним, что в нее входят Сбербанк России, Группа ВТБ, «Альфа-Банк», Газпромбанк, Россельхозбанк, «Бинбанк», ФК «Открытие», Промсвязьбанк, «Райффайзенбанк» и Московский кредитный банк.

По мнению доцента кафедры банковского дела Лазаря Бадалова, финансовую систему в 2018 году ожидают важные структурные реформы. В основе изменений лежит разделение банков на два вида: универсальные и базовые. В первую категорию попадут кредитные организации с минимальным размером собственных средств от 1 млрд рублей. К ним будут применяться требования для банков в полном объеме. Ко второй категории будут причислены кредитные организации с размером собственного капитала от 300 млн рублей, и на них будут распространяться упрощенные требования. Например, таким банкам будет позволено привлекать средства физических и юридических лиц во вклады без ограничений и кредитовать резидентов РФ.

Реализация комплекса реформ позволит стабилизировать российский банковский сектор как для самих кредитных организаций, так и для пользователей финансовых услуг, заключает эксперт.