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Елена Малкова
23 Марта, 2017 11:25
Жители Татарстана могут отправиться в экспедицию на острова Финского залива
Казань, 23 Марта - DIXINEWS.
Жителей республики приглашают к участию в экологической экспедиции «Гогладн-2017».
Как рассказали в пресс-службе Казани, добровольцы в рамках двух смен экспедиции проведут очистку от загрязнений островов Гогланд и Большой Тютерс.
Первая смена экспедиции пройдет с 1 июня по 15 июня, второй заезд на острова Финского залива - с 15 по 30 июня.
Организаторы обеспечивают участников экспедиции бесплатной транспортировкой от места сбора в Санкт-Петербурге до места проведения экологической вахты и обратно. Также участники экспедиции будут получать бесплатное питание и проживание в срок проведения экологической вахты, включая двухдневную подготовку.
Участниками экспедиции могут стать молодые люди от 18 до 35 лет, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Полная информация опубликована на официальном сайте Русского географического общества.
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