В Екатеринбурге улица Библиотечная закроется на три месяца

Движение транспорта по улице Библиотечной от Гагарина до Мира будет закрыто.

Строители на три месяца закроют улицу Библиотечную.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ограничения продлятся до 1 июля.

ООО «Строительная компания «Капитал» закроет движение транспорта по улице Библиотечной от ул. Гагарина до ул. Мира.

Ограничения связаны с проведением строительных работ по прокладке сети канализации и восстановлением нарушенного благоустройства. Ограничения движения транспорта продлятся с 25 марта по 1 июля.

Вся информация опубликована в специальном разделе на Официальном портале Екатеринбурга.