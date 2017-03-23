|
Елена Малкова
23 Марта, 2017 10:50
В Екатеринбурге улица Библиотечная закроется на три месяца
Екатеринбург, 23 Марта - DIXINEWS.
Строители на три месяца закроют улицу Библиотечную.
Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ограничения продлятся до 1 июля.
ООО «Строительная компания «Капитал» закроет движение транспорта по улице Библиотечной от ул. Гагарина до ул. Мира.
Ограничения связаны с проведением строительных работ по прокладке сети канализации и восстановлением нарушенного благоустройства. Ограничения движения транспорта продлятся с 25 марта по 1 июля.
Вся информация опубликована в специальном разделе на Официальном портале Екатеринбурга.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия