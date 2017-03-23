Общество

Елена Малкова
23 Марта, 2017 10:50

В Екатеринбурге улица Библиотечная закроется на три месяца

Движение транспорта по улице Библиотечной от Гагарина до Мира будет закрыто.
Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 23 Марта - DIXINEWS.

Строители на три месяца закроют улицу Библиотечную.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ограничения продлятся до 1 июля.

ООО «Строительная компания «Капитал» закроет движение транспорта по улице Библиотечной от ул. Гагарина до ул. Мира.

Ограничения связаны с проведением строительных работ по прокладке сети канализации и восстановлением нарушенного благоустройства. Ограничения движения транспорта продлятся с 25 марта по 1 июля.

Вся информация опубликована в специальном разделе на Официальном портале Екатеринбурга.

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