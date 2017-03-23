Игорь Цветков провел ряд рабочих встреч на предприятиях Краснокамского района

21 марта 2017 года главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков провел ряд рабочих встреч на предприятиях Краснокамского района, а также оценил уровень медицинских услуг, которые получают жители территории в центральной городской больнице Краснокамска.

Как пояснил Игорю Цветкову главный врач Краснокамской ЦГБ Константин Самойлов, учреждение имеет кредиторскую задолженность, которую руководство больницы намерено полностью ликвидировать к лету этого года. На сегодня задолженность сократилась с 12 млн. рублей до 4 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГФИ по Пермскому краю, важнейшей частью поездки стало посещение свинокомплекса «Пермский». Поводом к визиту на предприятие послужили обращения от жителей поселка Майский, вновь поступившие в адрес главного федерального инспектора. Напомним, это не первый визит главного федерального инспектора на свинокомплекс, ситуация на данном предприятия взята под личный контроль после того, как летом 2016 года Игорь Цветков провел несколько выездных встреч с руководством и трудовым коллективом на территории предприятия.

В ходе поездки на свинокомплекс главный федеральный инспектор осмотрел вторую очередь производственных корпусов, часть площадей которого закрыта.

Следует отметить, что по причине отсутствия общей стратегии развития «Пермского свинокомплекса», видимых позитивных изменений на предприятии не произошло. Не приняты меры по обеспечению реконструкции и модернизации производственных мощностей.

Кроме того, в ходе визита в район Игорь Цветков ознакомился с производственным циклом, историей и перспективами развития Краснокамской фабрики деревянной игрушки, предприятия, которое является визитной карточкой территории. Фабрика выпускает экологически безопасные товары для детей, которые пользуются спросом не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Следует отметить новейшие разработки заводских специалистов. Одна из них - интерактивная Энциклопедия Пермского края для малышей, где, изучая буквы, нарисованные на кубиках, дети знакомятся с достопримечательностями Пермского края, используя мобильные приложения.

Еще одним предприятием, которое посетил Игорь Цветков, стал целлюлозно-бумажный комбинат «Кама». Продукцию этого предприятия знают все полиграфисты страны, ведь ЦБК «КАМА» - эксклюзивный производитель мелованной бумаги в России.

Мощность производства ЦБК - 85 тысяч тонн бумаги в год. В настоящее время предприятие находится в стадии модернизации производства, что позволит сократить импорт до 70 %.

Главный федеральный инспектор ознакомился с процессами модернизации, которые активно внедряются в производственный цикл комбината. Большое значение уделяется разработке и внедрению в производство собственных технологий - в Краснокамске впервые в мире бумажное полотно для мелованной бумаги производится на основе осинового сырья.