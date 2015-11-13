Общество

Елена Малкова
23 Марта, 2017 10:12

Жителям Республики Чувашия предложат работу на Дальнем Востоке

Источник фото: dixinews.ru
Чувашская Республика (Чувашия), 23 Марта - DIXINEWS.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) договорилось о развитии сотрудничества с Республикой Чувашия, сообщили в пресс-службе АРЧК ДВ.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков и Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Дмитриев.

Жители Республики узнают о возможностях трудоустройства на Дальнем Востоке, условиях работы и действующих мерах поддержки в макрорегионе.

«Дальний Восток, благодаря созданию ТОР, введению режима свободного порта, а также реализации инвестиционных проектов, уже сейчас представляет возможности для профессиональной реализации и карьерного роста для многих людей за пределами ДФО», - сказал глава АРЧК ДВ. - Наиболее востребованными на Дальнем Востоке сейчас остаются квалифицированные рабочие, на них приходится до 70% от общей потребности работодателей. Также востребованы инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, горные инженеры, агрономы, технологи и другие специалисты».

Валентин Тимаков отметил потенциал программы «дальневосточный гектар» для привлечения людей в дальневосточный регион.

«Мы видим интерес людей к проекту «Дальневосточный гектар» - безусловно, эта программа представляет дополнительный стимул к переезду или поиску работы на Дальнем Востоке. Из Республики Чувашия 50 человек подали заявления на получение земли на Дальнем Востоке», - уточнил Валентин Тимаков.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев отметил: «Ситуация на рынке труда Чувашии в целом стабильная. Мы продолжаем сотрудничать с другими регионами, подписывать соответствующие соглашения, чтобы у любого жителя Республики при желании была возможность трудиться в любом регионе России».

Стороны также договорились о проведении консультаций по вопросам межтерриториального распределения рабочей силы, организации и участии в ярмарках вакансии.

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