На дороги Челябинской области направят более 10 млрд рублей

В Челябинской области дорожный фонд на 2017 год составит 10,59 млрд рублей.

Об этом министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области доложил губернатору Борису Дубровскому.

«Уже сейчас необходимо провести всю подготовку, чтобы при наступлении необходимого температурного режима начать дорожные ремонтные работы во всех городах и районах области. Особо прошу вас обратить внимание на объекты, вошедшие в федеральную программу по устойчивому развитию сельских территорий. На это направление в этом году получено в 2,5 раза больше средств, чтобы построить качественные и современные дороги там, где раньше были только грунтовые», – подчеркнул губернатор.

В рамках реализации программы по устойчивому развитию сельских территорий планируется построить и реконструировать восемь дорог в Красноармейском, Агаповском, Еткульском и Троицком районах.

Объем финансирования этих работ – более 500 млн рублей, в том числе 308,9 млн рублей будут направлены из федерального бюджета. Всего за 2015-2016 годы по этой программе построено и реконструировано пять дорожных объектов.

Как сообщил Дмитрий Микулик, на сегодня дорожный фонд Челябинской области сформирован в размере 10,59 млрд рублей, из них 1,308 млрд рублей – средства федерального бюджета. В рамках программ, нацеленной на увеличение объектов капитального строительства, в области в этом году построят не менее 70 км дорог регионального и муниципального значения.