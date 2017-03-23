Общество

Елена Малкова
23 Марта, 2017 07:19

Уфа и Сочи заключили Соглашение о дружбе и сотрудничестве

Источник фото: ufacity.info
Уфа, 23 Марта - DIXINEWS.

22 марта в столице Башкортостана состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Уфой и Сочи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соглашение заключили глава администрации Уфы Ирек Ялалов и глава города-курорта Сочи Анатолий Пахомов.

Соглашение будет содействовать разработке взаимовыгодных проектов, обмену опытом по развитию приоритетных отраслей экономики и двухсторонних отношений в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, становлению малого предпринимательства, укреплению и развитию связей в области культуры и в направлении молодежной политики.

Во время встречи в мэрии Ирек Ялалов отметил, что городами-побратимами столицы Республики Башкортостан являются Астана, Анкара, Галле, Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй, также Уфа заключила соглашения о сотрудничестве с Казанью и Челябинском.

- Уверен, что подписание соглашения с городом Сочи откроет новую страницу в наших взаимоотношениях, сделает наше сотрудничество еще более эффективным и результативным, в том числе и в сфере событийного туризма, будет способствовать укреплению культурных, деловых связей между городами, - отметил глава Уфы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Омске установят предприятие, виновное в загрязнении атмосферного воздуха
В Красноярске построят аквапарк с гостиницей
Казанский речпорт закрыл зимнюю навигацию до Верхнего Услона

Детские разговоры записывают, чтобы исследовать развитие ребёнка
Министры финансов ЕС обеспокоены результатом встречи G20
Парламентарии из Европы и России приехали в Сирию увидеть все своими глазами
Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с дочерями
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уфа и Сочи заключили Соглашение о дружбе и сотрудничестве
Омск, 23 Марта, 06:30.
В Омске установят предприятие, виновное в загрязнении атмосферного воздуха
Новосибирск, 22 Марта, 17:27.
Глава Новосибирска Анатолий Локоть возглавил медиарейтинг сибирских мэров
Красноярск, 22 Марта, 16:41.
В Красноярске построят аквапарк с гостиницей
Казань, 22 Марта, 15:26.
Казанский речпорт закрыл зимнюю навигацию до Верхнего Услона
Москва, 22 Марта, 11:15.
В Министерстве здравоохранения проведут общественную лекцию о борьбе с туберкулёзом
Москва, 22 Марта, 10:58.
В Общественной палате проверят активность внедрения программы ГТО
Якутск, 22 Марта, 10:49.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит кадровые решения Якутии
Москва, 22 Марта, 10:47.
Минсвязи намерено развивать сферу ИТ-экспорта
Ижевск, 22 Марта, 10:41.
ИТ-агентство «Имакс» лидер интернет-рекламы в Ижевске
Москва, 22 Марта, 10:28.
В Москве пройдёт экспертное обсуждение доклада «Будущее сферы труда»
Екатеринбург, 22 Марта, 07:17.
В Екатеринбурге начали набирать волонтеров на ЧМ-2018
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия