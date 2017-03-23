Уфа и Сочи заключили Соглашение о дружбе и сотрудничестве

22 марта в столице Башкортостана состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Уфой и Сочи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соглашение заключили глава администрации Уфы Ирек Ялалов и глава города-курорта Сочи Анатолий Пахомов.

Соглашение будет содействовать разработке взаимовыгодных проектов, обмену опытом по развитию приоритетных отраслей экономики и двухсторонних отношений в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, становлению малого предпринимательства, укреплению и развитию связей в области культуры и в направлении молодежной политики.

Во время встречи в мэрии Ирек Ялалов отметил, что городами-побратимами столицы Республики Башкортостан являются Астана, Анкара, Галле, Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй, также Уфа заключила соглашения о сотрудничестве с Казанью и Челябинском.

- Уверен, что подписание соглашения с городом Сочи откроет новую страницу в наших взаимоотношениях, сделает наше сотрудничество еще более эффективным и результативным, в том числе и в сфере событийного туризма, будет способствовать укреплению культурных, деловых связей между городами, - отметил глава Уфы.