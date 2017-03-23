В Омске установят предприятие, виновное в загрязнении атмосферного воздуха

В Омске в ближайшее время установят предприятие, которое загрязняет атмосферный воздух в городе. Виновных привлекут к ответственности.

Такая информация прозвучала 22 марта во время пресс-конференции.

На встрече с журналистами присутствовали представители территориальных управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора, регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ГУ МЧС России.

«С 9 марта поступают многочисленные жалобы омичей на неприятный запах в городе. Были взяты пробы. Выявлено превышение по такому веществу, как этилмеркаптан в жилой зоне. Характер загрязнения свидетельствуют о том, что источники выбросов относятся к федеральному надзору», - сообщил первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко.

«Были созданы две рабочие группы. Мы произвели отбор проб с тех мест, откуда было большее количество жалоб по загрязнению. В результате оперативных действий круг сузился до одного предприятия - до буферных прудов Омского нефтеперерабатывающего завода. Мы направили запрос в один из институтов РАН, чтобы дали заключения по наличию этилмеркаптана. Пока официального ответа нет», - сообщил и. о. руководителя регионального Управления Росприроднадзора Сергей Еремин.

Заместитель гендиректора ОНПЗ по производству Александр Глазов сообщил, что у предприятия есть проект по ремонту буферных прудов, но пока рано говорить о виновности завода.

Начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Криворучко сообщила, что на появление запаха повлияли погодные условия – речь идет о тех днях, когда складываются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания в воздухе вредных примесей. По информации, с 24 марта атмосферное давление будет снижаться, появится ветер, и ситуация изменится.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, участники пресс-конференции извинились перед жителями Омска за сложившуюся ситуацию. «Хотелось бы извиниться перед омичами за данную ситуацию. Хочу также сказать, что угрозы жизни и здоровью граждан в связи с выбросами нет. Это мнение и Росприроднадзора и Роспотребнадзора на основании всех проведенных анализов», - заявил Сергей Еремин.

Накануне глава региона Виктор Назаров провел совещание с участием всех заинтересованных ведомств. Губернатор поручил в течение двух дней определить предприятие, которое является источником неприятного запаха и привлечь виновных к ответственности.

По факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами в Омске было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура. По данным следственного управления СКР, предварительно установлено, что причиной неприятного едкого запаха послужило загрязнение атмосферного воздуха этилмеркаптаном (используется в качестве добавки к природному газу для придания запаха), концентрация которого была превышена в 400 раз.