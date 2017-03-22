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Елена Малкова
22 Марта, 2017 17:27
Глава Новосибирска Анатолий Локоть возглавил медиарейтинг сибирских мэров
Новосибирск, 22 Марта - DIXINEWS.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в очередной раз лидирует в медиарейтинге самых упоминаемых политиков среди столиц регионов Сибири.
Компания «Медиалогия» составила рейтинг по итогам февраля 2017 года, сообщают «Новосибирские новости».
Критерием оценки для рейтинга стала цитируемость и освещение деятельности в СМИ.
На втором месте в февральском медирейтинге - глава Омска Вячеслав Двораковский, на третьем – мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Анатолий Локоть уверенно удерживает лидерство в медиарейтинге больше двух лет – с момента его избрания на пост мэра.
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