Глава Новосибирска Анатолий Локоть возглавил медиарейтинг сибирских мэров

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в очередной раз лидирует в медиарейтинге самых упоминаемых политиков среди столиц регионов Сибири.

Компания «Медиалогия» составила рейтинг по итогам февраля 2017 года, сообщают «Новосибирские новости».

Критерием оценки для рейтинга стала цитируемость и освещение деятельности в СМИ.

На втором месте в февральском медирейтинге - глава Омска Вячеслав Двораковский, на третьем – мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Анатолий Локоть уверенно удерживает лидерство в медиарейтинге больше двух лет – с момента его избрания на пост мэра.