В Красноярске построят аквапарк с гостиницей

В администрации Красноярска утвердили проект внесения изменения в проект планировки и межевания территории жилого района «Слобода Весны».

Согласно новой редакции на пересечении ул. 9 Мая и ул. П. Подзолкова построят аквапарк на 3000 мест с гостиницей.

Территория жилого района «Слобода Весны» находится в районе улиц Авиаторов, 9 Мая, П. Подзолкова, а в северной части ограничена полосой отвода железной дороги. На части территории района реализуется проект жилых кварталов «Преображенский».

Следует отметить, что проект планировки района «Слобода Весны» был утвержден в 2013 году. Как отметили в пресс-службе мэрии, сегодня необходимо провести его актуализацию согласно современной градостроительной ситуации. Документ необходимо привести в соответствие с утвержденным в 2015 году генеральным планом города.

Проект внесения изменений обсуждался с жителями города на публичных слушаниях, в которых приняло участие 87 человек. Из них 70 выступили за проект. Несколько красноярцев направили свои замечания и предложения, одно из которых касалось строительства аквапарка вместо торгового комплекса.

Идею строительства в Красноярске аквапарка поддержали и жители, участвовавшие в опросе, который был организован администрацией города. Более 70 процентов из числа опрошенных выбрали «аквапарк», когда отвечали на вопрос «Каких развлечений не хватает в Красноярске». На основе предложений горожан проект жилого района «Слобода Весны» был откорректирован и теперь здесь построят аквапарк.