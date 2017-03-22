Общество

Елена Малкова
22 Марта, 2017 16:41

В Красноярске построят аквапарк с гостиницей

Источник фото: omskzdes.ru
Красноярск, 22 Марта - DIXINEWS.

В администрации Красноярска утвердили проект внесения изменения в проект планировки и межевания территории жилого района «Слобода Весны».

Согласно новой редакции на пересечении ул. 9 Мая и ул. П. Подзолкова построят аквапарк на 3000 мест с гостиницей.

Территория жилого района «Слобода Весны» находится в районе улиц Авиаторов, 9 Мая, П. Подзолкова, а в северной части ограничена полосой отвода железной дороги. На части территории района реализуется проект жилых кварталов «Преображенский».

Следует отметить, что проект планировки района «Слобода Весны» был утвержден в 2013 году. Как отметили в пресс-службе мэрии, сегодня необходимо провести его актуализацию согласно современной градостроительной ситуации. Документ необходимо привести в соответствие с утвержденным в 2015 году генеральным планом города.

Проект внесения изменений обсуждался с жителями города на публичных слушаниях, в которых приняло участие 87 человек. Из них 70 выступили за проект. Несколько красноярцев направили свои замечания и предложения, одно из которых касалось строительства аквапарка вместо торгового комплекса.

Идею строительства в Красноярске аквапарка поддержали и жители, участвовавшие в опросе, который был организован администрацией города. Более 70 процентов из числа опрошенных выбрали «аквапарк», когда отвечали на вопрос «Каких развлечений не хватает в Красноярске». На основе предложений горожан проект жилого района «Слобода Весны» был откорректирован и теперь здесь построят аквапарк.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Казанский речпорт закрыл зимнюю навигацию до Верхнего Услона
В Министерстве здравоохранения проведут общественную лекцию о борьбе с туберкулёзом
В Общественной палате проверят активность внедрения программы ГТО

Эксперт: Слушания о связях Трампа с Россией — настоящий позор, который видел весь мир
Путин: бизнесу не интересны новые технологии без налоговых стимулов
Иммиграция, буркини и Путин: о чём говорили на первых предвыборных дебатах во Франции
Комитеты СФ рекомендовали поддержать назначение Кикотя заместителем генпрокурора
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске построят аквапарк с гостиницей
Казань, 22 Марта, 15:26.
Казанский речпорт закрыл зимнюю навигацию до Верхнего Услона
Москва, 22 Марта, 12:08.
Компания «РТС-Гарант»: ведущий подрядчик при строительстве
Москва, 22 Марта, 11:15.
В Министерстве здравоохранения проведут общественную лекцию о борьбе с туберкулёзом
Москва, 22 Марта, 10:58.
В Общественной палате проверят активность внедрения программы ГТО
Якутск, 22 Марта, 10:49.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит кадровые решения Якутии
Москва, 22 Марта, 10:47.
Минсвязи намерено развивать сферу ИТ-экспорта
Ижевск, 22 Марта, 10:41.
ИТ-агентство «Имакс» лидер интернет-рекламы в Ижевске
Москва, 22 Марта, 10:28.
В Москве пройдёт экспертное обсуждение доклада «Будущее сферы труда»
Екатеринбург, 22 Марта, 07:17.
В Екатеринбурге начали набирать волонтеров на ЧМ-2018
Москва, 22 Марта, 06:41.
Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года
Челябинск, 21 Марта, 18:29.
Экспорт продукции Челябинской области в КНР увеличился на 35%
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия