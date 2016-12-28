Общество

Елена Малкова
22 Марта, 2017 15:26

Казанский речпорт закрыл зимнюю навигацию до Верхнего Услона

Казанский речной порт.
Источник фото: kzn.ru
Казань, 22 Марта - DIXINEWS.

22 марта Казанский речной порт закрывает зимнюю навигацию по маршруту Казань – Верхний Услон.

Как напоминает пресс-служба мэрии Казани, зимняя навигация была открыта 28 декабря.

Суда на воздушной подушке курсировали из Казани до Верхнего Услона и в обратном направлении. Регулярные рейсы были организованы судоходной компанией «Татфлот», отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Красноярске построят аквапарк с гостиницей
В Министерстве здравоохранения проведут общественную лекцию о борьбе с туберкулёзом
В Общественной палате проверят активность внедрения программы ГТО

Хирургическая точность и «умное» оружие не помогают США избежать жертв среди жителей Мосула
«Красавица и чудовище» бьёт рекорды по кассовым сборам
Сезон цветения сакуры официально объявлен в Японии
Путин поручил работать над увеличением продолжительности жизни россиян
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске построят аквапарк с гостиницей
Казань, 22 Марта, 15:26.
Казанский речпорт закрыл зимнюю навигацию до Верхнего Услона
Москва, 22 Марта, 12:08.
Компания «РТС-Гарант»: ведущий подрядчик при строительстве
Москва, 22 Марта, 11:15.
В Министерстве здравоохранения проведут общественную лекцию о борьбе с туберкулёзом
Москва, 22 Марта, 10:58.
В Общественной палате проверят активность внедрения программы ГТО
Якутск, 22 Марта, 10:49.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит кадровые решения Якутии
Москва, 22 Марта, 10:47.
Минсвязи намерено развивать сферу ИТ-экспорта
Ижевск, 22 Марта, 10:41.
ИТ-агентство «Имакс» лидер интернет-рекламы в Ижевске
Москва, 22 Марта, 10:28.
В Москве пройдёт экспертное обсуждение доклада «Будущее сферы труда»
Екатеринбург, 22 Марта, 07:17.
В Екатеринбурге начали набирать волонтеров на ЧМ-2018
Москва, 22 Марта, 06:41.
Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года
Челябинск, 21 Марта, 18:29.
Экспорт продукции Челябинской области в КНР увеличился на 35%
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия