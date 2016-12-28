Казанский речпорт закрыл зимнюю навигацию до Верхнего Услона

22 марта Казанский речной порт закрывает зимнюю навигацию по маршруту Казань – Верхний Услон.

Как напоминает пресс-служба мэрии Казани, зимняя навигация была открыта 28 декабря.

Суда на воздушной подушке курсировали из Казани до Верхнего Услона и в обратном направлении. Регулярные рейсы были организованы судоходной компанией «Татфлот», отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.