Бизнес

Алексей Мирный
22 Марта, 2017 10:41

ИТ-агентство «Имакс» лидер интернет-рекламы в Ижевске

Интернет.
Источник фото: dixinews.ru
Ижевск, 22 Марта - DIXINEWS.

В наше время, когда большая часть социально-общественной жизни переместилось в Интернет, бизнес также активно следует этой тенденции.

Уже невозможно представить себе крупную профессиональную компанию, не имеющую собственного сайта и социальных сетей в подгрузку ему. Ведь более 90% трафика и, соответственно, целевой аудитории существует именно там.

Общество с ограниченной ответственностью «Имакс» - это группа профессионалов своего дела, которые очень четко ловят современные тренды в области ИТ и рекламы. Они выбрали для себя спецификацию создания и продвижения интернет-рекламы для частных клиентов. И в данной отрасли «Имакс» уже значительно преуспели.

«Качественно проведённый анализ поможет обнаружить функциональные проблемы вашего сайта, следствием которых является низкая конверсия при относительно высоком количестве посещений. Внесение доработок по юзабилити может поднять конверсию на 40% и даже выше», - отмечает Надежда Сергиенко руководитель ООО «Имакс».

Агентство интернет-рекламы «Имакс» существует уже более 10 лет. Меняются веянья, мода, технологии, но по-прежнему неизменным остаётся профессионализм их команды. Работу, которую они выполняют можно оценить по большому количеству благодарных пользователей и владельцев тех платформ дистрибьюции информации, которые они создали.

Услуги компании «Имакс» трудно переоценить, так как они создают возможность доступа к вашему товару для покупателя. Если до этого коммуникации были возможны только через обычный магазин, в который необходимо было ехать или идти собственными ногами, теперь всё гораздо проще.

Бизнес благодаря их СЕО-продвижению становится ближе к своему потребителю. Товары на рынке становятся более доступными. Дали стираются. То, что было когда-то далеко, сейчас вы можете «открыть» лишь наведя на него курсор.

Материал размещен на правах рекламы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
ООО «Имакс»: качественный анализ сайта и эффективная интернет-реклама
«Имакс»: Профессиональный интернет-маркетинг немыслим без аналитики
«Имакс» - готовые рекламные решения для вашего бизнеса
В этом разделе:
Компания «РТС-Гарант»: ведущий подрядчик при строительстве
Венчурная компания Кенеса Ракишева займется производством девайсов нового типа
«ТФ Промкраска» - лидер поставок лакокрасочных материалов

«Красавица и чудовище» бьёт рекорды по кассовым сборам
Комитеты СФ рекомендовали поддержать назначение Кикотя заместителем генпрокурора
Сезон цветения сакуры официально объявлен в Японии
Путин поручил работать над увеличением продолжительности жизни россиян
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Компания «РТС-Гарант»: ведущий подрядчик при строительстве
Москва, 22 Марта, 11:15.
В Министерстве здравоохранения проведут общественную лекцию о борьбе с туберкулёзом
Москва, 22 Марта, 10:58.
В Общественной палате проверят активность внедрения программы ГТО
Якутск, 22 Марта, 10:49.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит кадровые решения Якутии
Москва, 22 Марта, 10:47.
Минсвязи намерено развивать сферу ИТ-экспорта
Ижевск, 22 Марта, 10:41.
ИТ-агентство «Имакс» лидер интернет-рекламы в Ижевске
Москва, 22 Марта, 10:28.
В Москве пройдёт экспертное обсуждение доклада «Будущее сферы труда»
Екатеринбург, 22 Марта, 07:17.
В Екатеринбурге начали набирать волонтеров на ЧМ-2018
Москва, 22 Марта, 06:41.
Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года
Челябинск, 21 Марта, 18:29.
Экспорт продукции Челябинской области в КНР увеличился на 35%
Москва, 21 Марта, 17:48.
Министр здравоохранения РФ номинирована на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения
За рубежом, 21 Марта, 17:29.
Венчурная компания Кенеса Ракишева займется производством девайсов нового типа
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия