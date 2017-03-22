ИТ-агентство «Имакс» лидер интернет-рекламы в Ижевске

В наше время, когда большая часть социально-общественной жизни переместилось в Интернет, бизнес также активно следует этой тенденции.

Уже невозможно представить себе крупную профессиональную компанию, не имеющую собственного сайта и социальных сетей в подгрузку ему. Ведь более 90% трафика и, соответственно, целевой аудитории существует именно там.

Общество с ограниченной ответственностью «Имакс» - это группа профессионалов своего дела, которые очень четко ловят современные тренды в области ИТ и рекламы. Они выбрали для себя спецификацию создания и продвижения интернет-рекламы для частных клиентов. И в данной отрасли «Имакс» уже значительно преуспели.

«Качественно проведённый анализ поможет обнаружить функциональные проблемы вашего сайта, следствием которых является низкая конверсия при относительно высоком количестве посещений. Внесение доработок по юзабилити может поднять конверсию на 40% и даже выше», - отмечает Надежда Сергиенко руководитель ООО «Имакс».

Агентство интернет-рекламы «Имакс» существует уже более 10 лет. Меняются веянья, мода, технологии, но по-прежнему неизменным остаётся профессионализм их команды. Работу, которую они выполняют можно оценить по большому количеству благодарных пользователей и владельцев тех платформ дистрибьюции информации, которые они создали.

Услуги компании «Имакс» трудно переоценить, так как они создают возможность доступа к вашему товару для покупателя. Если до этого коммуникации были возможны только через обычный магазин, в который необходимо было ехать или идти собственными ногами, теперь всё гораздо проще.

Бизнес благодаря их СЕО-продвижению становится ближе к своему потребителю. Товары на рынке становятся более доступными. Дали стираются. То, что было когда-то далеко, сейчас вы можете «открыть» лишь наведя на него курсор.