Компания «РТС-Гарант»: ведущий подрядчик при строительстве

Предприятие «РТС-Гарант» в поставках труб и сопутствующей продукции, смогла зарекомендовать себя как надёжный, опытный партнёр.

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-Гарант» в сегменте своей продукции выбрало специализацию комплексного снабжения своих партнеров при строительстве крупных объектов инфраструктуры. Компанией осуществляются поставки от российских и иностранных заводов-изготовителей, а также с запасов на собственных складах.

«Рабочий персонал «РТС-Гарант» поможет подобрать трубы для проведения разных типов коммуникаций, как в частный дом, так и в многоэтажный. Организация рабочего процесса в компании «РТС-Гарант» формируется на слаженной работе коллектива с большим опытом работы и уровнем знаний», - отмечает Александр Сохарев, гендиректор «РТС-Гарант».

В ассортименте этой компании предоставлены комплектующие и трубы из полиэтилена таких производителей: Polieco, Техстрой, Georg Fischeг, Юнипласт, Radius Systems Ltd., Plastitalia, EuroStandart, Elofit, Frialen, завод Полипластик и прочие.

Существует масса объектов, в строительстве которых «РТС-Гарант» принимало и принимает участие, это возведение накопительной автостоянки в порту «Кавказ», аэропорт Шереметьево, многофункциональный спорткомплекс в городе Сочи (ФГУП «Юг-спорт»), система водоснабжения в посёлке Жостово в Московской обл., жилкомплекс Одинбург в городе Одинцово, жилкомплекс «Павловы озера» в Московской области.

Занимаясь сотрудничеством с ведущими мировыми производителями, цена на трубы в фирме «РТС-Гарант» гораздо ниже, чем у конкурентов. Трубы и различные комплектующие от предприятия «РТС-Гарант» и мировых производителей - это всегда выгодное вложение средств.