В Министерстве здравоохранения проведут общественную лекцию о борьбе с туберкулёзом

Мероприятие пройдёт в пятницу, 24 марта. Решение о его проведении было принято в связи с участившимися случаями заболевания туберкулёзом в последнее время.

В рамках подготовки к 1-й Глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет рассказано о задачах, стратегии по ликвидации эпидемии туберкулеза.

Об этом расскажут статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Тереза Касаева, главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева, начальник управления организации медико-санитарной помощи ФСИН России Александр Приклонский и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Согласно статистике, туберкулез является одной из 10 основных причин смерти в мире, опережая по значимости ВИЧ и малярию. «Стратегия по ликвидации туберкулеза», разработанная ВОЗ и одобренная Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2014 году, призывает снизить уровни смертности от туберкулеза на 90% и заболеваемости туберкулезом на 80% к 2030 году по сравнению с уровнями 2015 года.