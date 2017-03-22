Общество

Алексей Мирный
22 Марта, 2017 10:58

В Общественной палате проверят активность внедрения программы ГТО

Сдача норм ГТО
Источник фото: gto.vzlettime.ru
Москва, 22 Марта - DIXINEWS.

24 марта в Общественной палате РФ пройдут общественные слушания «Готов к труду и обороне результаты и перспективы».

В рамках слушаний будет представлен рейтинг активности регионов по внедрению программы ГТО.

В этот день исполняется 3 года с момента подписания Указа Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Организаторами мероприятия выступает Комиссия ОП РФ по поддержке молодежных инициатив, Комиссия ОП РФ по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни совместно с Минспортом РФ. Модераторы - первый заместитель Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив Султан Хамзаев, а также член Комиссии ОП РФ по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни Сергей Кашников.

По данным Экспертно-аналитического центра при Общественной палате России, из 14 регионов, которые были задействованы в пилотном внедрении комплекса ГТО, результаты показали лишь несколько. В рамках слушаний будут представлены результаты общественного контроля за исполнением президентского указа.

«Мы подведем итоги реализации программы ГТО в регионах за три года с момента ее запуска. Для того чтобы более качественно подготовить некий рейтинг активности регионов по внедрению норм ГТО, нам не хватило информации из открытых источников. Удивительно, что сегодня найти информацию по количеству смертей по вине алкоголя легче, чем то, сколько граждан получили значки ГТО. Все делается непублично, а ведь получение значка - это то, чем мы должны гордиться», - отметил Султан Хамзаев.

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