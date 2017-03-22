Экономика

Елена Малкова
22 Марта, 2017 10:49

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит кадровые решения Якутии

Источник фото: hcfe.ru
Якутск, 22 Марта - DIXINEWS.

Правительство Якутии заинтересовано в сотрудничестве с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) в сфере содействия занятости населения и трудоустройства жителей на предприятия резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и других крупных работодателей республики.

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Дьячковский во время совещания по вопросам подготовки кадров и занятости населения.

Как сообщили в пресс-службе АРЧК ДВ, в совещании приняли участие представители федеральных органов власти, руководители предприятий республики и АРЧК ДВ. Прошло совещание в рамках мероприятий, приуроченных к открытию чемпионата профмастерства WorldSkills.

По прогнозам специалистов АРЧК ДВ в ближайшие три года в Якутии появится не менее 20 тысяч новых рабочих мест на предприятиях ТОРов «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» и на других крупных инвестпроектах. Это проекты добывающей, строительной, энергетической, нефтехимической отраслей, сельского хозяйства и легкой промышленности.

Как считает Алексей Дьячковский, одним из основных факторов обеспечения кадрами рынка труда служит развитие системы профессионального образования. «Нужно форсировать профессиональное обучение. И в этом вопросе нужна поддержка и учебных заведений системы профессионального образования, и крупных компаний, которым нужно реализовать свои потребности в специалистах», - отметил он.

В настоящее время 240 крупных работодателей региона уже принимают участие в работе по подготовке кадров.

«Сегодня работодатели четко понимают необходимость осознанного участия в развитии кадрового потенциала территорий, на которых они строят свой бизнес. Якутия в этом смысле движется опережающими темпами: мы отмечаем активный рост числа запросов якутских работодателей на сотрудничество с образовательными учреждениями в области профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки кадров по востребованным специальностям», - отметил первый заместитель генерального директора АРЧК ДВ Павел Игнатьев.

По его словам, на сегодня АРЧК ДВ сотрудничает по 13 соглашениям с работодателями Якутии. На ВЭФ-2016 было заключено соглашение с правительством республики о развитии человеческого капитала и привлечению высококвалифицированных кадров на предприятия ТОР. Обсуждается еще целый ряд кадровых проектов с компаниями, которые планируют запуск производств в ТОРах на территории республики.

«Агентство исходит из потребностей компаний в решении кадровых задач, учитывая отраслевые, производственные и территориальные особенности каждого проекта. Это повышает эффективность привлечения кадров и оказывает позитивное влияние на социально-экономическое развитие республики», - отметил Павел Игнатьев.

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