Минсвязи намерено развивать сферу ИТ-экспорта

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров обсудил с представителями российской отрасли информационных технологий (ИТ) перспективы развития на зарубежных рынках и набор мер государственной поддержки, который необходим компаниям.

Дискуссия проходила с участием представителей органов власти, общественных организаций и институтов развития в рамках делового обеда «Россия - мировой экспортер программного обеспечения».

Задачу по наращиванию объема несырьевого экспорта сформулировал в ходе своего послания Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир Путин.

«Мы должны предоставить бизнесу набор инструментов, который помогал бы в осуществлении этой задачи», - сказал Николай Никифоров. Он уточнил, что министерство разрабатывает и согласовывает с отраслью необходимые инструменты поддержки.

В частности, в настоящее время проходит согласование проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками». Напомним, Минкомсвязь России подписала соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром 27 сентября 2016 года.

«Считаем правильным механизм работы, реализованный в Фонде развития промышленности, который за последние несколько лет предоставил сотни целевых займов со льготной процентной ставкой на уровне 5% годовых для тех предприятий, которые создают в России новые производства, разрабатывают новое оборудование. Такой механизм поддержки малого и среднего бизнеса необходимо предлагать и для ИТ-компаний», - отметил Николай Никифоров.

Он добавил, что для этого необходимо уточнить нормативно-правовую базу в отношении обеспечения займов, так как ИТ-компании в качестве обеспечения могут предоставить только интеллектуальную собственность, но не физические активы. Получателями займов могут стать компании, чьи продукты включены в реестр отечественного ПО (сейчас в реестре более 3100 наименований продукции).