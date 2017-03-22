Власть

Алексей Мирный
22 Марта, 2017 10:28

В Москве пройдёт экспертное обсуждение доклада «Будущее сферы труда»

Министерство труда и социальной защиты РФ
Источник фото: gazeta.ru
Москва, 22 Марта - DIXINEWS.

23 марта в Аналитическом центре при Правительстве РФ эксперты совместно с Минтрудом России обсудят Национальный доклад Российской Федерации по реализации инициативы Международной организации труда «Будущее сферы труда».

Приоритетными вопросами инициативы МОТ «Будущее сферы труда» определены: работа и общество, достойные рабочие места для всех, организация работы и производства, управление работой.

На встрече выступит заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова, директор Бюро МОТ в Москве Ольга Кулаева, представители объединений работодателей и профсоюзов, эксперты в области занятости.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Министр здравоохранения РФ номинирована на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения
В Москве создадут «черный список» нарушителей на каршеринговых авто
Пермское УФАС возбудило дело по факту использования «голоса Путина» в рекламе квест-рума

«Красавица и чудовище» бьёт рекорды по кассовым сборам
Иммиграция, буркини и Путин: о чём говорили на первых предвыборных дебатах во Франции
Эксперт: Слушания о связях Трампа с Россией — настоящий позор, который видел весь мир
Комитеты СФ рекомендовали поддержать назначение Кикотя заместителем генпрокурора
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Компания «РТС-Гарант»: ведущий подрядчик при строительстве
Москва, 22 Марта, 11:15.
В Министерстве здравоохранения проведут общественную лекцию о борьбе с туберкулёзом
Москва, 22 Марта, 10:58.
В Общественной палате проверят активность внедрения программы ГТО
Якутск, 22 Марта, 10:49.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит кадровые решения Якутии
Москва, 22 Марта, 10:47.
Минсвязи намерено развивать сферу ИТ-экспорта
Ижевск, 22 Марта, 10:41.
ИТ-агентство «Имакс» лидер интернет-рекламы в Ижевске
Москва, 22 Марта, 10:28.
В Москве пройдёт экспертное обсуждение доклада «Будущее сферы труда»
Екатеринбург, 22 Марта, 07:17.
В Екатеринбурге начали набирать волонтеров на ЧМ-2018
Москва, 22 Марта, 06:41.
Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года
Челябинск, 21 Марта, 18:29.
Экспорт продукции Челябинской области в КНР увеличился на 35%
Москва, 21 Марта, 17:48.
Министр здравоохранения РФ номинирована на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения
За рубежом, 21 Марта, 17:29.
Венчурная компания Кенеса Ракишева займется производством девайсов нового типа
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия