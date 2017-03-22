В Москве пройдёт экспертное обсуждение доклада «Будущее сферы труда»

23 марта в Аналитическом центре при Правительстве РФ эксперты совместно с Минтрудом России обсудят Национальный доклад Российской Федерации по реализации инициативы Международной организации труда «Будущее сферы труда».

Приоритетными вопросами инициативы МОТ «Будущее сферы труда» определены: работа и общество, достойные рабочие места для всех, организация работы и производства, управление работой.

На встрече выступит заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова, директор Бюро МОТ в Москве Ольга Кулаева, представители объединений работодателей и профсоюзов, эксперты в области занятости.