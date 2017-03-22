Спорт

Елена Малкова
22 Марта, 2017 07:17

В Екатеринбурге начали набирать волонтеров на ЧМ-2018

В Екатеринбурге стартовала программа «Городские волонтеры».
Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 22 Марта - DIXINEWS.

В Екатеринбурге во вторник, 21 марта, стартовала программа «Городские волонтеры».

Церемония состоялась во время проведения традиционного мероприятия «Ветеранские встречи» в Окружном доме офицеров.

Предложение первыми попробовать себя в роли волонтеров на время мирового первенства получили члены Городского совета ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров.

«Традиционно считается, что волонтеры - это молодежь, студенты. Но мы считаем, что волонтерами должны быть разные люди, в том числе и «серебряного возраста». Ведь кто может знать город лучше, чем тот, кто его строил и создавал? Поэтому мы приняли решение начать программу «Городские волонтеры» именно с людей старшего поколения. Нам бы очень хотелось, чтобы каждый гость, который приедет на матчи, проходящие в Екатеринбурге, после встречи с волонтером и общением с ним захотел узнать наш город еще лучше и приезжал бы сюда вновь и вновь», - отметил заместитель главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

Во время проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет работать команда из тысячи волонтеров, которые будут осуществлять навигацию и информировать болельщиков. Подать заявку для участия в программе «Городские волонтеры» может любой желающий с базовым знанием английского языка.

Игры ЧМ-2018 пройдут в Екатеринбурге во второй половине июня. Это будут четыре матча группового этапа мундиаля. Главной ареной турнира в Екатеринбурге выбран Центральный стадион.

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