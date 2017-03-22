Выставки

Елена Малкова
22 Марта, 2017 06:41

Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года

Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года в Музее современной истории России.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 22 Марта - DIXINEWS.

Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл выставку «1917. Код революции».

Выставка открылась в музее Современной истории России.

«Выставка, которая сегодня открывается, пройдет до ноября, практически весь предпраздничный период. Это одно из ключевых мероприятий оргкомитета по работе, связанной с отмечание 100-летия событий великой русской революции», - отметил министр.

На выставке демонстрируются личные вещи участников событий, агитационные плакаты вековой давности, журналы, архивные документы, часть из которых демонстрируется впервые.

В числе уникальных экспонатов: иллюминатор с крейсера «Аврора», оружие с места расстрела царской семьи, телефонный аппарат из штаба революционеров. Дополняют экспозицию произведения искусства, созданные под влиянием эпохальных событий.

На выставке представлено более 1500 экспонатов из фондов Музея современной истории России и Российского государственного архива социально-политической истории.

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