Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года

Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года в Музее современной истории России.

Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл выставку «1917. Код революции».

Выставка открылась в музее Современной истории России.

«Выставка, которая сегодня открывается, пройдет до ноября, практически весь предпраздничный период. Это одно из ключевых мероприятий оргкомитета по работе, связанной с отмечание 100-летия событий великой русской революции», - отметил министр.

На выставке демонстрируются личные вещи участников событий, агитационные плакаты вековой давности, журналы, архивные документы, часть из которых демонстрируется впервые.

В числе уникальных экспонатов: иллюминатор с крейсера «Аврора», оружие с места расстрела царской семьи, телефонный аппарат из штаба революционеров. Дополняют экспозицию произведения искусства, созданные под влиянием эпохальных событий.

На выставке представлено более 1500 экспонатов из фондов Музея современной истории России и Российского государственного архива социально-политической истории.