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Елена Малкова
22 Марта, 2017 06:41
Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года
Москва, 22 Марта - DIXINEWS.
Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл выставку «1917. Код революции».
Выставка открылась в музее Современной истории России.
«Выставка, которая сегодня открывается, пройдет до ноября, практически весь предпраздничный период. Это одно из ключевых мероприятий оргкомитета по работе, связанной с отмечание 100-летия событий великой русской революции», - отметил министр.
На выставке демонстрируются личные вещи участников событий, агитационные плакаты вековой давности, журналы, архивные документы, часть из которых демонстрируется впервые.
В числе уникальных экспонатов: иллюминатор с крейсера «Аврора», оружие с места расстрела царской семьи, телефонный аппарат из штаба революционеров. Дополняют экспозицию произведения искусства, созданные под влиянием эпохальных событий.
На выставке представлено более 1500 экспонатов из фондов Музея современной истории России и Российского государственного архива социально-политической истории.
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