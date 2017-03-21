Экспорт продукции Челябинской области в КНР увеличился на 35%

Глава региона провел переговоры с генконсулом КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«Китайская Народная Республика является нашим стратегическим партнером и важным приоритетным вектором внешнеэкономической деятельности», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

По итогам 2016 года прирост экспорта в КНР оценивается предварительно в 35% по сравнению с 2015 годом. К 2018 году планируется увеличить эту цифру вдвое.

Как отметили в пресс-службе губернатора, важной темой переговоров стало продвижение возможностей транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» в Китае.

«Мы стремимся встроиться в новую систему евразийских транспортных коридоров, которая позволит нашей области стать важным транспортно-логистическим узлом на пути из Китая в Европу, – пояснил глава Челябинской области. - В этом плане особую ставку мы делаем на развитие ТЛК».

На сегодня комплекс принимает грузы из трех провинций КНР – Хубэй, Урумчи и Чжэцзян. Однако возможности ТЛК намного больше.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества в аграрной сфере. Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков отметил, что ежегодно регион увеличивает объемы экспорта продуктов питания в КНР.

За последнее время значительно расширилось сотрудничество российского региона с провинциями КНР. На сегодняшний день наиболее тесные отношения связывают регион с провинциями Хэйлунцзян, Хубэй, Шэньси, а также правительством и компаниями Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В текущем году планируется участие делегации Челябинской области в четвертой российско-китайской выставке ЭКСПО-2017 в Харбине. Также южноуральская делегация примет участие в Российско-Китайском форуме малого и среднего бизнеса в Пекине.

«Очередной форум 2018 года мы рассчитываем принять в Челябинске», - отметил глава региона. Губернатор также сообщил, что на площадке Секретариата ШОС будет представлен проект «Клуба губернаторов» стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. В связи с этим обсуждался вопрос участия инвесторов из Китая в реализации проектов к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 году. «Мы поможем найти партнеров. Думаю, наше сотрудничество позволит развить экономическую привлекательность Челябинской области», - отметила Гэн Липин.