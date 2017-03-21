Экономика

Елена Малкова
21 Марта, 2017 18:29

Экспорт продукции Челябинской области в КНР увеличился на 35%

Глава региона провел переговоры с генконсулом КНР в Екатеринбурге Гэн Липин.
Источник фото: gubernator74.ru
Челябинск, 21 Марта - DIXINEWS.

Глава региона провел переговоры с генконсулом КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«Китайская Народная Республика является нашим стратегическим партнером и важным приоритетным вектором внешнеэкономической деятельности», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

По итогам 2016 года прирост экспорта в КНР оценивается предварительно в 35% по сравнению с 2015 годом. К 2018 году планируется увеличить эту цифру вдвое.

Как отметили в пресс-службе губернатора, важной темой переговоров стало продвижение возможностей транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» в Китае.

«Мы стремимся встроиться в новую систему евразийских транспортных коридоров, которая позволит нашей области стать важным транспортно-логистическим узлом на пути из Китая в Европу, – пояснил глава Челябинской области. - В этом плане особую ставку мы делаем на развитие ТЛК».

На сегодня комплекс принимает грузы из трех провинций КНР – Хубэй, Урумчи и Чжэцзян. Однако возможности ТЛК намного больше.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества в аграрной сфере. Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков отметил, что ежегодно регион увеличивает объемы экспорта продуктов питания в КНР.

За последнее время значительно расширилось сотрудничество российского региона с провинциями КНР. На сегодняшний день наиболее тесные отношения связывают регион с провинциями Хэйлунцзян, Хубэй, Шэньси, а также правительством и компаниями Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В текущем году планируется участие делегации Челябинской области в четвертой российско-китайской выставке ЭКСПО-2017 в Харбине. Также южноуральская делегация примет участие в Российско-Китайском форуме малого и среднего бизнеса в Пекине.

«Очередной форум 2018 года мы рассчитываем принять в Челябинске», - отметил глава региона. Губернатор также сообщил, что на площадке Секретариата ШОС будет представлен проект «Клуба губернаторов» стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. В связи с этим обсуждался вопрос участия инвесторов из Китая в реализации проектов к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 году. «Мы поможем найти партнеров. Думаю, наше сотрудничество позволит развить экономическую привлекательность Челябинской области», - отметила Гэн Липин.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Для реализации инвестпроекта расширены границы морского порта Ванино
УФАС оштрафовало «Татнефтепродукт» на 650 тысяч рублей за дорогой бензин
Индекс производства сельхозпродукции СКФО превысил общероссийский показатель

Спасаясь от бомб западной коалиции и террористов: жители Мосула бегут из города
Хирургическая точность и «умное» оружие не помогают США избежать жертв среди жителей Мосула
Американские дипломаты проигнорировали приглашение на эксперимент творческой лаборатории Академии Ни
Расширенное заседание комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экспорт продукции Челябинской области в КНР увеличился на 35%
Москва, 21 Марта, 17:48.
Министр здравоохранения РФ номинирована на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения
За рубежом, 21 Марта, 17:29.
Венчурная компания Кенеса Ракишева займется производством девайсов нового типа
Хабаровск, 21 Марта, 17:29.
Для реализации инвестпроекта расширены границы морского порта Ванино
Уфа, 21 Марта, 16:21.
В Уфе на Южном водозаборе прошли учения на случай внештатной ситуации в период половодья
Омск, 21 Марта, 08:38.
Пассажирским предприятиям Омска дополнительно выделят 100 млн рублей
Новосибирск, 21 Марта, 07:53.
Губернатор Новосибирской области выделил дополнительные средства на борьбу с паводком
Красноярск, 21 Марта, 07:16.
В Красноярском крае заработало первое коллекторское агентство
Казань, 21 Марта, 06:47.
УФАС оштрафовало «Татнефтепродукт» на 650 тысяч рублей за дорогой бензин
Москва, 20 Марта, 20:22.
Владимир Мединский открыл официальную страницу «В контакте»
Россия, Москва, 20 Марта, 19:23.
Индекс производства сельхозпродукции СКФО превысил общероссийский показатель
Екатеринбург, 20 Марта, 18:36.
Свердловский областной суд оставил под арестом имущество Александра Новикова
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия