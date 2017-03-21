Власть

Алексей Мирный
21 Марта, 2017 17:48

Министр здравоохранения РФ номинирована на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения

Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Источник фото: zampolit.com
Москва, 21 Марта - DIXINEWS.

Министр Вероника Скворцова единогласно номинирована на пост Председателя Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения РФ.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим руководящим органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и самим значительным международным событием года в отрасли, когда встречаются министры и делегации из 194 государств-членов ВОЗ для принятия решений по наиболее важным вопросам общественного здоровья и здравоохранения в мире.

Стоит отметить, что последний раз только в 1962 году представитель нашей страны избирался в качестве Председателя Ассамблеи. Ассамблея этого года имеет особое, историческое значение, так как ей также предстоит выбрать нового Генерального директора ВОЗ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Москве создадут «черный список» нарушителей на каршеринговых авто
Пермское УФАС возбудило дело по факту использования «голоса Путина» в рекламе квест-рума
Волгоградские депутаты в Госдуме оказались наименее «полезными» – таков результат рейтинга

В Кузбассе лоси прячутся от браконьеров в городах
Наводнения в Перу: Лима частично осталась без питьевой воды
Игорь Фомин. Закон о туристской деятельности в России: цель нововведений и планы на перспективу
Москва - Габала: российские туристы открывают новые курорты
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Министр здравоохранения РФ номинирована на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения
Хабаровск, 21 Марта, 17:29.
Для реализации инвестпроекта расширены границы морского порта Ванино
Уфа, 21 Марта, 16:21.
В Уфе на Южном водозаборе прошли учения на случай внештатной ситуации в период половодья
Омск, 21 Марта, 08:38.
Пассажирским предприятиям Омска дополнительно выделят 100 млн рублей
Новосибирск, 21 Марта, 07:53.
Губернатор Новосибирской области выделил дополнительные средства на борьбу с паводком
Красноярск, 21 Марта, 07:16.
В Красноярском крае заработало первое коллекторское агентство
Казань, 21 Марта, 06:47.
УФАС оштрафовало «Татнефтепродукт» на 650 тысяч рублей за дорогой бензин
Москва, 20 Марта, 20:22.
Владимир Мединский открыл официальную страницу «В контакте»
Россия, Москва, 20 Марта, 19:23.
Индекс производства сельхозпродукции СКФО превысил общероссийский показатель
Екатеринбург, 20 Марта, 18:36.
Свердловский областной суд оставил под арестом имущество Александра Новикова
Ижевск, 20 Марта, 17:39.
«ТФ Промкраска» - лидер поставок лакокрасочных материалов
Челябинск, 20 Марта, 16:56.
В Челябинске на уборку улиц вывели пылесосы
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия