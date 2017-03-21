Министр здравоохранения РФ номинирована на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения

Министр Вероника Скворцова единогласно номинирована на пост Председателя Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения РФ.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим руководящим органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и самим значительным международным событием года в отрасли, когда встречаются министры и делегации из 194 государств-членов ВОЗ для принятия решений по наиболее важным вопросам общественного здоровья и здравоохранения в мире.

Стоит отметить, что последний раз только в 1962 году представитель нашей страны избирался в качестве Председателя Ассамблеи. Ассамблея этого года имеет особое, историческое значение, так как ей также предстоит выбрать нового Генерального директора ВОЗ.