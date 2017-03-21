|
Алексей Мирный
21 Марта, 2017 17:48
Министр здравоохранения РФ номинирована на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения
Москва, 21 Марта - DIXINEWS.
Министр Вероника Скворцова единогласно номинирована на пост Председателя Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения РФ.
Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим руководящим органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и самим значительным международным событием года в отрасли, когда встречаются министры и делегации из 194 государств-членов ВОЗ для принятия решений по наиболее важным вопросам общественного здоровья и здравоохранения в мире.
Стоит отметить, что последний раз только в 1962 году представитель нашей страны избирался в качестве Председателя Ассамблеи. Ассамблея этого года имеет особое, историческое значение, так как ей также предстоит выбрать нового Генерального директора ВОЗ.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия