Бизнес

Алексей Мирный
21 Марта, 2017 17:29

Венчурная компания Кенеса Ракишева займется производством девайсов нового типа

Защищённый смартфон Solarin.
Источник фото: sirinlabs.com
За рубежом, 21 Марта - DIXINEWS.

Компания по выпуску электронных гаджетов Sirin labs объявила, что намерена сменить бизнес-модель.

Об этом заявили основатели компании: казахский инвестор Кенес Ракишев, создатель социальной сети Mobli ceo-оптимизатор Моше Хогег и бывший консультант фирмы McKinsey Таль Кохен.

Sirin labs сосредоточит усилия на выпуске вычислительных девайсов, однако продолжит выпуск и техподдержку своих смартфонов Solarin. В данное время производитель занимается наймом сотрудников и реструктуризацией персонала соответствующей компетенций для новых направлений. По данным сайта NBPrice, продажи Solarin в марте этого года достигли 10 млн $.

Личный представитель Ракишева, подтвердил информацию о смене парадигмы Sirin Labs. Он отметил, что «компания продолжит выпуск экстра-защищенного смартфона Solarin и поддержку уже поступивших в продажу девайсов. В ближайших планах производителя новой линейки Solarin в новом цвете. В то же время было решено сосредоточиться на создании новых суперкомпьютеров с высоким уровнем быстродействия. Также будут разработаны и запущены в производство инновационные батареи с быстрой подзарядкой».

Со-основатель Sirin labs, а также руководитель направления CEO Моше Хогег в интервью интернет-порталу TechCrunch поделился тем, «что новых раундов по привлечению инвестиций в смартфон не планируется». Согласно материалам площадки Crunchbase, Кенес Ракишев инвестировал в разработку устройства 72 млн $.

Особенность гаджета - его повышенная защищенность от прослушки. В разработке телефона приняли участие профи в области защиты информации. В телефоне прошито 256-битное AES-шифрование и его возможно активировать простым нажатием кнопки.

Стоит напомнить, что Кенес Ракишев презентовал свой супер-защищенный смартфон в Лондоне в минувшем году. Амбассадорами этого бренда стали киноактер Том Харди, а также супермодели Сара Сампайо и Ирина Шейк.

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