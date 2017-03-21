Для реализации инвестпроекта расширены границы морского порта Ванино

Границы морского порта Ванино (Хабаровский край) расширены в целях реализации крупного инвестиционного проекта по строительству угольного терминала.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Проект рассчитан на 2018–2021 годы и реализуется на условиях государственно-частного партнёрства между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Саха (Якутская) транспортная компания». Общая стоимость строительства 25,5 млрд рублей, в том числе за счёт средств внебюджетных источников – 24,4 млрд рублей и 1,1 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета.

Новый терминал будет построен в бухте Мучке. В него войдут причал для отгрузки угля, участок с причалом портового флота, корневой участок с берегоукреплением, комплекс навалочных грузов, топливозаправочный комплекс, железнодорожное хозяйство и административно-бытовой комплекс. К 2019 году мощность терминала по перевалке угля составит 12 млн тонн в год, а на втором этапе - 24 млн тонн.

Инвестором проекта выступила компания «Колмар», которая вложит в строительство до 30% собственных средств. Предполагается также привлечь средства Государственной транспортной лизинговой компании и Фонда развития Дальнего Востока.

«Расширение границ порта будет способствовать развитию портовой инфраструктуры Хабаровского края, созданию дополнительных рабочих мест, а также развитию рынка российского угля и увеличению объёма его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказано в сообщении на сайте Правительства России.

Напомним, порт Ванино - единственный муниципалитет в Хабаровском крае, который вошел в состав Свободного порта Владивосток. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка недавно предложил распространить режим Свободного порта еще и на город Хабаровск.

«Мы говорили с губернатором Хабаровского края о том, что есть планы добавить в территории Свободного порта и Хабаровск. Чтобы главный аэропорт региона, главные воздушные ворота региона, находясь в этом режиме, тоже могли принимать иностранных граждан по упрощенному визовому режиму. Как показывает вся международная практика, эта мера позволяет значительно увеличить туристический поток», - отметил Александр Галушка.