В Уфе на Южном водозаборе прошли учения на случай внештатной ситуации в период половодья

На Южном водозаборе состоялись учения по устранению внештатной ситуации в период половодья.

21 марта на Южном водозаборе МУП «Уфаводоканал» прошли учения по действиям персонала на случай внештатной ситуации в период весеннего половодья.

В пресс-службе мэрии рассказали, что по легенде учений уровень воды реки Уфа поднялся выше 930 см, затоплены все скважины I подъема водозабора и подъездные пути.

Из-за технической неисправности, по плану учений, отключаются две трансформаторные подстанции и 23 скважины, что может привести к снижению объема подачи воды в южную часть Уфы.

- В рамках учений отрабатываются действия персонала водозабора для того, чтобы в кратчайшие сроки при необходимости восстановить работу трансформаторных подстанций и скважин, обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды надлежащего качества жителям. Подобные учения мы проводим каждый год, - сообщил технический директор предприятия «Уфаводоканал» Владимир Чернецов.

- На время половодья количество точек отбора проб воды в распределительной сети города возрастает с 25 до 40-45 в день. Периодичность контроля по приоритетным показателям и показателям технологического контроля будет увеличена в 3 раза. И даже если возникнет внештатная ситуация, к которой персонал предприятия и необходимые технические средства полностью готовы, то жители не почувствуют ее последствий, - отмечают специалисты.

В рамках учений были ликвидированы все повреждения, произведён запуск трансформаторных подстанций и скважин, резервные скважины выведены из работы, восстановлен штатный режим работы водозабора.