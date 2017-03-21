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Елена Малкова
21 Марта, 2017 08:38
Пассажирским предприятиям Омска дополнительно выделят 100 млн рублей
Омск, 21 Марта - DIXINEWS.
Глава города Вячеслав Двораковский внес соответствующие предложения в Омский городской Совет.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, средства направят на компенсацию разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью поездки.
Бюджетные ассигнования городским транспортным предприятиям на компенсацию недополученных доходов из-за разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью проезда в Омске планируется увеличить на 100 млн рублей.
За счет совместных действий администрации Омска, Омского городского Совета и муниципальных предприятий общественного транспорта удалось добиться устойчивых положительных тенденций. Так, была полностью погашена просроченная задолженность транспортных предприятий перед поставщиками горюче-смазочных материалов.
В пресс-службе мэрии отметили, что в этом году муниципальным предприятиям пассажирского транспорта из городского бюджета уже направлено порядка 200 млн рублей.
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