Общество

Елена Малкова
21 Марта, 2017 08:38

Пассажирским предприятиям Омска дополнительно выделят 100 млн рублей

Общественный транспорт.
Источник фото: twlwonna.appspot.com
Омск, 21 Марта - DIXINEWS.

Глава города Вячеслав Двораковский внес соответствующие предложения в Омский городской Совет.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, средства направят на компенсацию разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью поездки.

Бюджетные ассигнования городским транспортным предприятиям на компенсацию недополученных доходов из-за разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью проезда в Омске планируется увеличить на 100 млн рублей.

За счет совместных действий администрации Омска, Омского городского Совета и муниципальных предприятий общественного транспорта удалось добиться устойчивых положительных тенденций. Так, была полностью погашена просроченная задолженность транспортных предприятий перед поставщиками горюче-смазочных материалов.

В пресс-службе мэрии отметили, что в этом году муниципальным предприятиям пассажирского транспорта из городского бюджета уже направлено порядка 200 млн рублей.

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