Пассажирским предприятиям Омска дополнительно выделят 100 млн рублей

Глава города Вячеслав Двораковский внес соответствующие предложения в Омский городской Совет.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, средства направят на компенсацию разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью поездки.

Бюджетные ассигнования городским транспортным предприятиям на компенсацию недополученных доходов из-за разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью проезда в Омске планируется увеличить на 100 млн рублей.

За счет совместных действий администрации Омска, Омского городского Совета и муниципальных предприятий общественного транспорта удалось добиться устойчивых положительных тенденций. Так, была полностью погашена просроченная задолженность транспортных предприятий перед поставщиками горюче-смазочных материалов.

В пресс-службе мэрии отметили, что в этом году муниципальным предприятиям пассажирского транспорта из городского бюджета уже направлено порядка 200 млн рублей.