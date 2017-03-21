Губернатор Новосибирской области выделил дополнительные средства на борьбу с паводком

Губернатор Владимир Городецкий распорядился выделить дополнительные деньги на борьбу с паводком.

Губернатор Владимир Городецкий поручил выделить 57 млн рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области на борьбу с паводком.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 23 млн рублей выделят мэрии Новосибирска, 34 млн рублей направят муниципальным образованиям и городским округам.

Решение о выделении средств было принято на заседании Правительства региона 20 марта. Минтрансу Новосибирской области рекомендовано в кратчайшие сроки подписать соглашения с руководством всех муниципальных образований региона о выделении им дополнительного финансирования на проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных последствий предстоящего паводка.

Губернатор отметил, что выделение дополнительных средств – необходимая мера поддержки оперативных работ, направленых на борьбу с паводком.

«У нас – большой объём работ по очистке ливневой канализации, водопропускных сооружений, русел малых рек. Необходимо в течение недели профинансировать эти расходы», – отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что 10 районов попадают в зону возможного подтопления, и поручил главам районных администраций совместно с силами ГО и ЧС оценить качество и количество спасательной техники и инвентаря, подготовить и обеспечить бесперебойную работу эвакуационных пунктов, пунктов питания и оказания первой медицинской помощи.

На следующей неделе в Кочковском районе состоится первое выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности регионального правительства.