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Елена Малкова
21 Марта, 2017 07:16
В Красноярском крае заработало первое коллекторское агентство
Красноярск, 21 Марта - DIXINEWS.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю выдало первое свидетельство о внесении сведений в реестр юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю, официальные документы, которые дают право общаться с должниками, вручили ООО «Колизей». Данное агентство зарегистрировано в Красноярске.
Стоит напомнить, что на сегодня осуществлять деятельность по возврату задолженности могут только организации, которые включены в государственный реестр.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, юридические лица, не вошедшие в государственный реестр, или же вошедшие, но осуществляющие деятельность с нарушением требований ФЗ №230-ФЗ, будут привлекаться к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ. По данной статье предусмотрены штрафные санкции до 2 млн рублей.
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