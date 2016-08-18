Общество

Елена Малкова
21 Марта, 2017 07:16

В Красноярском крае заработало первое коллекторское агентство

Источник фото: ndn.info
Красноярск, 21 Марта - DIXINEWS.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю выдало первое свидетельство о внесении сведений в реестр юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю, официальные документы, которые дают право общаться с должниками, вручили ООО «Колизей». Данное агентство зарегистрировано в Красноярске.

Стоит напомнить, что на сегодня осуществлять деятельность по возврату задолженности могут только организации, которые включены в государственный реестр.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, юридические лица, не вошедшие в государственный реестр, или же вошедшие, но осуществляющие деятельность с нарушением требований ФЗ №230-ФЗ, будут привлекаться к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ. По данной статье предусмотрены штрафные санкции до 2 млн рублей.

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