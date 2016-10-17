УФАС оштрафовало «Татнефтепродукт» на 650 тысяч рублей за дорогой бензин

Дело было возбуждено по факту повышения розничных цен на бензин АИ-80.

К штрафу в 650 тысяч руб. привлекло Татарстанское УФАС России ОАО ХК «Татнефтепродукт».

Как сообщили в пресс-службе УФАС России по РТ, компания нарушила антимонопольное законодательство, установив на бензин марки АИ-80 высокую цену.

Дело было возбуждено после повышения цены для розничной реализации на бензин АИ-80 с 32,20 до 34,00 рублей за литр на территории Татарстана. По сообщению представителей ОАО ХК «Татнефтепродукт», причиной удорожания бензина стало увеличение закупочных цен на это топливо.

Как отмечает УФАС России по РТ, ОАО ХК «Татнефтепродукт» занимает доминирующее положение на рынке розничной реализации бензина в Казани. Следовательно, те его действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции или ущемлению интересов других хозяйствующих субъектов, выраженные в установлении, поддержании монопольно высокой или низкой цены товара, регулируются п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции».