Владимир Мединский открыл официальную страницу «В контакте»

Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Первую публикацию на странице в соцсети министр сделал в понедельник во время встречи с блогерами, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«Приветствую всех пользователей «ВКонтакте»! Этим сообщением я официально открываю свою персональную страничку в сети, а министерство культуры начинает сотрудничество с популярными видеоблогерами в целях популяризации и распространения отечественной культуры», — говорится на странице министра.

В сообщении также отмечается, что плотный график работы не позволит министру все время отслеживать сообщения на странице в «ВКонтакте», но он и его помощники будут там рассказывать об актуальных новостях в сфере культуры, а также знакомиться с мнениями и предложениями пользователей.

На встрече с блогерами Владимир Мединский отметил, что министерство может помочь им в продвижении отечественной культуры «любым эксклюзивным контентом»: предоставить доступ в музеи и театры. Министр также отметил, что может брать блогеров с собой в рабочие поездки, чтобы они могли делать актуальные сюжеты о культуре.