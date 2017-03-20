Культура

Елена Малкова
20 Марта, 2017 20:22

Владимир Мединский открыл официальную страницу «В контакте»

Встреча Владимира Мединского с блогерами в Минкультуры.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 20 Марта - DIXINEWS.

Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Первую публикацию на странице в соцсети министр сделал в понедельник во время встречи с блогерами, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«Приветствую всех пользователей «ВКонтакте»! Этим сообщением я официально открываю свою персональную страничку в сети, а министерство культуры начинает сотрудничество с популярными видеоблогерами в целях популяризации и распространения отечественной культуры», — говорится на странице министра.

В сообщении также отмечается, что плотный график работы не позволит министру все время отслеживать сообщения на странице в «ВКонтакте», но он и его помощники будут там рассказывать об актуальных новостях в сфере культуры, а также знакомиться с мнениями и предложениями пользователей.

На встрече с блогерами Владимир Мединский отметил, что министерство может помочь им в продвижении отечественной культуры «любым эксклюзивным контентом»: предоставить доступ в музеи и театры. Министр также отметил, что может брать блогеров с собой в рабочие поездки, чтобы они могли делать актуальные сюжеты о культуре.

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