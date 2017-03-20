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Елена Малкова
20 Марта, 2017 20:22
Владимир Мединский открыл официальную страницу «В контакте»
Москва, 20 Марта - DIXINEWS.
Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте».
Первую публикацию на странице в соцсети министр сделал в понедельник во время встречи с блогерами, сообщили в пресс-службе Минкультуры.
«Приветствую всех пользователей «ВКонтакте»! Этим сообщением я официально открываю свою персональную страничку в сети, а министерство культуры начинает сотрудничество с популярными видеоблогерами в целях популяризации и распространения отечественной культуры», — говорится на странице министра.
В сообщении также отмечается, что плотный график работы не позволит министру все время отслеживать сообщения на странице в «ВКонтакте», но он и его помощники будут там рассказывать об актуальных новостях в сфере культуры, а также знакомиться с мнениями и предложениями пользователей.
На встрече с блогерами Владимир Мединский отметил, что министерство может помочь им в продвижении отечественной культуры «любым эксклюзивным контентом»: предоставить доступ в музеи и театры. Министр также отметил, что может брать блогеров с собой в рабочие поездки, чтобы они могли делать актуальные сюжеты о культуре.
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