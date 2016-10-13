Экономика

Елена Малкова
20 Марта, 2017 19:23

Индекс производства сельхозпродукции СКФО превысил общероссийский показатель

Заметный рост сбора зерна отмечен за прошлый год в целом по СКФО.
Источник фото: gosrf.ru
Россия, Москва, 20 Марта - DIXINEWS.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году в Северо-Кавказском федеральном округе составил свыше 450 миллиардов рублей. Это 8% от общероссийского объема производства.

Рост производства по отношению к 2015 году составил 106,1% и превысил общероссийский уровень (в целом по РФ – 104,8%), сообщили в пресс-службе Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Производители сельскохозяйственной продукции Северного Кавказа намерены с помощью реализации 10 новых инвестпроектов в рамках госпрограммы развития СКФО в 2017 году сохранить темпы роста не ниже прошлогодних.

«Мы намерены и дальше не сбавлять темпы роста производительности сельхозпродукции и в этом году. На 2017 года у нас намечена реализация 10 проектов в агропромышленном комплексе в рамках госпрограммы развития СКФО. Их запуск позволит увеличить объемы производства, насытить внутренний рынок СКФО и обеспечить сельхозпродукцией и другие российские субъекты, а также выйти на экспорт за рубеж. Потенциал у региона высокий и такие проекты позволят успешно его реализовать», - сообщил Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Первый замминистра также напомнил, что в конце прошлого года министерство после публичного отбора включило в программу развития СКФО до 2025 года 15 инвестиционных проектов, большая часть которых будет реализована в агропромышленной сфере. Включение в госпрограмму обеспечит проектам приоритетную реализацию при поддержке государства.

Кроме того, в 2016 году установлен новый рекорд урожая зерновых в Ставропольском крае. По данным регионального Минсельхоза, было собрано 9,2 миллиона тонн зерна, что на один миллион больше результата предыдущего 2015 года. Заметный рост сбора зерна отмечен за прошлый год и в целом по СКФО. Аграрии получили 13187 тонн зерна, что на 15% больше показателя 2015 года. Объем урожая сахарной свеклы вырос почти на 30% и составил 2685,9 тысяч тонн.

Улучшились показатели по производству животноводческой продукции – 5-процентный рост отмечен по полученному объему мяса птицы и скота (961 тысяча тонн).

Отмечается, что сельхозпроизводство выросло во всех субъектах СКФО, за исключением Республики Северная Осетия-Алания. В 2016 году на деятельности сельхозпроизводителей данного региона негативно сказались природные факторы.

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