Общество

Елена Малкова
20 Марта, 2017 18:36

Свердловский областной суд оставил под арестом имущество Александра Новикова

Александр Новиков.
Источник фото: shakhty.su
Екатеринбург, 20 Марта - DIXINEWS.

Свердловский областной суд отказал Александру Новикову в обжаловании решения Верх-Исетского суда Екатеринбурга об аресте имущества по делу о мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Свердловский областной суд оставил в силе постановления Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте имущества Александра Новикова. Так как дело рассматривалось в закрытом режиме, мы не распространяем данные о том, о каком имуществе именно идет речь", - следует из сообщения пресс-службы суда.

Как сообщалось ранее, у Александра Новикова в Екатеринбурге арестовали земельный участок площадью 40,9 тыс. квадратных метров. По информации местных СМИ, также арестованы его участки в Сочи, Истринском районе Подмосковья, квартиры в Екатеринбурге и Московской области.

В декабре 2016 года барду было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса "Бухта-Квинс". Как считает следствие, ущерб от его действий составил почти 36 млн рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Челябинске на уборку улиц вывели пылесосы
Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации Рахманиновского зала Консерватории
Стартовало исследование 100 лучших вузов России

В Саратове поймали мужчину, который ограбил попрошайку
Синдзо Абэ призвал ЕС заключить с Японией экономическое соглашение
Михаил Щетинин. Программа Союзного государства по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
Теннисистка Веснина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владимир Мединский открыл официальную страницу «В контакте»
Россия, Москва, 20 Марта, 19:23.
Индекс производства сельхозпродукции СКФО превысил общероссийский показатель
Екатеринбург, 20 Марта, 18:36.
Свердловский областной суд оставил под арестом имущество Александра Новикова
Ижевск, 20 Марта, 17:39.
«ТФ Промкраска» - лидер поставок лакокрасочных материалов
Челябинск, 20 Марта, 16:56.
В Челябинске на уборку улиц вывели пылесосы
Москва, 20 Марта, 15:54.
Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации Рахманиновского зала Консерватории
Москва, 20 Марта, 15:53.
Стартовало исследование 100 лучших вузов России
Москва, 20 Марта, 15:26.
«Бизнес-навигатор» для предпринимателей был представлен сегодня в Москве
Москва, 20 Марта, 15:08.
Зоопарк примет участие в Московском культурном форуме
Уфа, 20 Марта, 13:44.
В Караидельском районе Башкирии закрыта ледовая переправа
Омск, 20 Марта, 11:00.
В Омске главный бухгалтер садоводческого товарищества присвоила более 1 млн рублей
Новосибирск, 20 Марта, 06:55.
В Новосибирской области вынесен приговор бывшему чиновнику за хищение свыше 10 млн рублей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия