Свердловский областной суд оставил под арестом имущество Александра Новикова

Свердловский областной суд отказал Александру Новикову в обжаловании решения Верх-Исетского суда Екатеринбурга об аресте имущества по делу о мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Свердловский областной суд оставил в силе постановления Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте имущества Александра Новикова. Так как дело рассматривалось в закрытом режиме, мы не распространяем данные о том, о каком имуществе именно идет речь", - следует из сообщения пресс-службы суда.

Как сообщалось ранее, у Александра Новикова в Екатеринбурге арестовали земельный участок площадью 40,9 тыс. квадратных метров. По информации местных СМИ, также арестованы его участки в Сочи, Истринском районе Подмосковья, квартиры в Екатеринбурге и Московской области.

В декабре 2016 года барду было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса "Бухта-Квинс". Как считает следствие, ущерб от его действий составил почти 36 млн рублей.