Бизнес

Алексей Мирный
20 Марта, 2017 17:39

«ТФ Промкраска» - лидер поставок лакокрасочных материалов

Краски из сортимента компании.
Источник фото: proday-biznes.ru
Ижевск, 20 Марта - DIXINEWS.

Ижевская компания ООО «ТФ Промкраска» за 6 лет своего существование выросла из предприятия с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и состоящего всего из одного сотрудника, до крупной региональной коммерческой организации.

С 2011 года основным направлением, которым занимается общество с ограниченной ответственностью «ТФ Промкраска», это снабжение российских заводов качественными лакокрасочными материалами. Производятся они в странах Таможенного Союза, по большей части в России и Белоруссии.

Ассортимент товаров компании очень велик. Сюда входит большая номенклатура лакокрасочных материалов, которые используются различными отраслями народного хозяйства. Это могут быть: эмали, краски, лаки, растворители различных марок, грунты, древесная косметика, колеровочные составы, штукатурки, шпатлевки, вспомогательные материалы.

ООО «ТФ Промкраска» дилер по реализации в Удмуртской Республики акриловой краски на водно-дисперсионной основе и грунтовок «Мелат». Эти материалы изготовлены на основе качественных импортируемых латексов, антисептиков, пигментов и специальных добавок.

Значительную долю объёма продаж ООО «ТФ Промкраска» занимают безопасные для экологии материалы. Они разработаны на основе акриловых дисперсий и латексов.

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